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Жительница Городокщины отметила 90-летие

14.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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90-летие отметила 10 декабря жительница Пальминки Тамара Хвостова (на снимке). Юбилярша обладает редким даром — она умеет по-настоящему ценить каждый день, каждого человека, встретившегося ей на жизненном пути.

Жительница Городокщины отметила 90-летие

За праздничным столом в доме Хвостовых собрались близкие родственники: сын Михаил, дочь Ольга, внучка Светлана, зять Михаил. То и дело звонил телефон: это внуки и правнуки из разных уголков мира спешили сказать Тамаре Антоновне теплые слова, пожелать крепкого здоровья и оптимизма. Вместе с покойным мужем Михаилом Кузьмичом она сумела дать и детям, и внукам достойное воспитание и образование. Сын Михаил посвятил себя дипломатической службе, с 2000 г. по 2003 г. занимал пост министра иностранных дел Беларуси, представлял нашу страну в США, Канаде, Швейцарии. Дочь Ольга нашла себя в педагогике, старшая внучка Светлана работает в фармацевтическом бизнесе.

  — Дочери и внучкам я всегда говорила, что мужей нужно жалеть, — искренне говорит Тамара Антоновна. — Женщина должна быть мудрой. Мы с мужем прожили 47 лет без единого конфликта. И наши дети создали счастливые семьи, выбрав достойных спутников жизни.

  С Михаилом Хвостовым юная Тамара познакомилась в первые послевоенные годы, когда он приехал в д. Козловщина Поставского района из Россонского края. В годы войны он с братом Константином сражался в рядах партизан. Получил тяжелые ранения, но и в мирное время продолжал следить за порядком, борясь с бандитами из бывших полицаев, прятавшихся в лесах. Увидев Тамару, сразу понял: вот она, его будущая супруга. Ухаживал настойчиво, и девушка согласилась выйти за него: разве могла она устоять перед статным, смелым и решительным красавцем? В мае 1948 г. сыграли свадьбу.

  — Хоть времена были бедные, на торжестве я была в красивом свадебном платье, — с гордостью вспоминает юбилярша. — Моя мама сшила наряд. Благодаря ее мастерству мы в войну не «жабравалі», мама обшивала соседей, а те платили продуктами. Четверых детей подняла, пока отец сражался на фронте.

  В 65-м Хвостовы переехали в Пальминку, устроившись на работу в совхоз «Городокский». Тамара Антоновна была инспектором по кадрам, участвовала в профсоюзной жизни, ее избирали депутатом сельсовета и райсовета.  
  Дети, получив высшее образование, уехали из родительского дома (сын Михаил — на стажировку во Францию, дочь Ольга — на Дальний Восток, вслед за мужем-офицером), но всегда находили время позвонить родителям. При любой возможности спешили приехать в отчий дом, обнять маму и отца.

  Поздравить именинницу также пришли председатель Пальминского сельисполкома Анфиса Берёзко и председатель райсовета ветеранов Алла Казакова. Они отметили, что Тамара Антоновна всегда была и остается эталоном мудрости, человеколюбия и такта. Одиночество юбилярше не грозит: в гостеприимный дом Хвостовых то и дело заходят бывшие коллеги, односельчане, чтобы получить радость от общения с Тамарой Антоновной, готовой открыть свое сердце каждому.

Евгения САБИЦКАЯ.

 
 
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90-летие отметила 10 декабря жительница Пальминки Тамара Хвостова (на снимке). Юбилярша обладает редким даром — она умеет по-настоящему ценить каждый день,...
 
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