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Лучшие ветклиники, аптеки и зоомагазины выберут в Беларуси

14.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Республиканские конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса объявлены в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.
Лучшие ветклиники, аптеки и зоомагазины выберут в Беларуси
Фото из архива

Победителей определят в нескольких номинациях: "Лучшая ветеринарная клиника 2018 года", "Лучшая ветеринарная аптека 2018 года", "Лучший зоомагазин 2018 года". В соревновании могут принять участие субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, владеющие объектами зооветеринарного бизнеса. Заявки принимаются до 1 февраля 2019 года по адресу: 220007, Минск, ул. Московская, 6, офис 4.

Будут оцениваться результаты финансово-хозяйственной деятельности участников по итогам 2018 года: техническая оснащенность, штатная численность, квалификационный состав, текучесть кадров, наличие жалоб, оказание спонсорской помощи, участие в просветительских мероприятиях, награды и др.

Итоги будут подведены не позднее 1 марта 2019 года. Лучших определит специально созданная комиссия из числа профессорско-преподавательского состава УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины", других авторитетных экспертов в области зооветеринарной сферы, представителей общественных объединений.

Наградят победителей и призеров во время круглого стола "Зооветеринарный бизнес Республики Беларусь: реалии и перспективы". Они будут отмечены дипломами и специальными призами.

Организаторы конкурса - УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" и ООО "Автоматизированные технологии бизнеса".

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканские конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса объявлены в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.
 
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