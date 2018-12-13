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IC3PEAK подпольно выступили в Минске, хотя им запретили

14.12.2018 09:09 — Разное | KYKY  
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Вчера, 13 декабря, посреди дня стало известно, что по требованию чиновников из Мингорисполкома в Минске отменили концерт российской группы IC3PEAK. В итоге музыканты подпольно выступили в другом минском клубе, но через 30 минут им выключили микрофоны, а охрана начала выводить людей, пишет euroradio.fm.

Изначально концерт планировался в клубе «Брюгге». Но его администрации пришло письмо из Управления культуры − в нём сообщалось, что власти аннулировали удостоверение на проведение концерта. Формальной причиной назвали то, что было продано намного больше билетов, чем указывалось в заявке для городских властей.

IC3PEAK не растерялись (им уже не раз отменяли концерты в России, так что певцы привыкли) и смогли договориться с руководством клуба «НЛО» и выступить там. На выступление пришло 150-200 человек. Концерт продлился около 30 минут, когда им вдруг отключили микрофоны, а охрана начала выводить людей, говоря о том, что концерт запрещён. Музыкантов тоже попытались вывести, но в итоге они ушли со своими людьми. Фанаты все вместе дважды спели хором песню «Смерти Больше Нет» и ушли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от IC3PEAK (@ic3peak3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от IC3PEAK (@ic3peak3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @ledavet_ta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @n3ckell

Фото: instagram.com/thesensenseofmine/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
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Вчера, 13 декабря, посреди дня стало известно, что по требованию чиновников из Мингорисполкома в Минске отменили концерт российской группы IC3PEAK. В итоге музыканты...
 
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