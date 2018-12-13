В Минске за неправильную парковку эвакуируют около 45 автомобилей в сутки

За 11 месяцев этого года в столице принудительно эвакуировали почти 9,5 тысячи автомобилей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ООО «Белспецавтоэвакуация». Кстати, эвакуировать в этом году стали меньше. Но не потому что горожане перестали нарушать ПДД, а потому что инспекторов ГАИ не хватает. Сами эвакуаторщики считают, что решить проблему может в том числе и такая мера, как бесплатная парковка в дневное время возле торговых объектов и бизнес-центров.





Принудительной эвакуаций автомобилей в столице занимаются несколько организаций, среди которых — ООО «Белспецавтоэвакуация». Именно за этой фирмой закреплено больше всего столичных улиц, с которых нужно убирать машины, припаркованные с нарушением ПДД.

— Решение о принудительной эвакуации принимают инспекторы ГАИ, при этом большинство сигналов о том, что авто где-то стоит с нарушением и мешает, поступает от граждан через службу милиции «102». А мы выполняем техническую часть работы: грузим на эвакуатор и отвозим такие машины на штрафстоянку. Ведь они мешает работе общественного транспорта и угрожают безопасности граждан, — рассказывают на предприятии.

В сутки работники «Белспецавтоэвакуации» эвакуируют более 45 автомобилей. В выходные и праздничные дни эвакуаций меньше. Но в местах массовых мероприятий правила парковки и стоянки водители нарушают чаще, поэтому в такие дни привлекается больше спецтехники.

За 11 месяцев 2018 года с улиц Минска за нарушение правил парковки и стоянки было принудительно эвакуировано 9418 автомобилей. 98% автомобилей со штрафстоянки владельцы забирают в течение первых суток.

Бывает, что на охраняемые стоянки некоторые автомобили доставляются по несколько раз в год. Более того, есть водители, которые принципиально паркуют свои машины в запрещенном месте, хотя ранее их уже привлекали к ответственности. У таких автомобилистов машины эвакуируют по три-четыре раза в месяц.

— В основном, это обеспеченные граждане, которым комфорт и парковка в удобном месте важнее соблюдения закона и штрафов за неправильную парковку. И хотя статистику по маркам и моделям машин мы не ведем, но все же дорогих машин при принудительной эвакуации больше.





В ООО отмечают, что эвакуаций в прошлые годы было больше, хотя количество нарушений автомобилистами правил парковки и стоянки растет.

— Это связано с реорганизацией подразделений ГАИ, уменьшением количества сотрудников, задействованных для выявления нарушителей правил остановки и стоянки, — считают в «Белспецавтоэвакуации».

Тарифы по принудительной эвакуации установлены Мингорисполкомом и едины для всех предприятий, которые этим занимаются: стоимость за услуги по эвакуации ТС с полной погрузкой на эвакуатор — 60 рублей;

услуги по хранению принудительно эвакуированного ТС пребывание автомобиля на штрафстоянке — по 7 рублей за первые трое суток, 4 рубля за 4−9 сутки, 3 рубля — за 10 и последующие сутки хранения.

Эвакуаторщики говорят, что проблема нарушений правил парковки ухудшается не только из-за увеличения количества машин в городе, но и из-за расширением в столице зоны платной парковки. Проблема, куда поставить машину, чаще возникает возле торговых и бизнес-центров

— Есть места на платных стоянках, многоуровневых паркингах, но они наполовину пустуют. Причина в деньгах: все-таки для наших людей это дорого. Особенно, если человек работает в центре города и автомобиль нужно оставить на весь рабочий день. Отсюда и возникает проблема неправильно припаркованных авто.

На предприятии считают, что парковка возле этих объектов днем, на время посещения указанных заведений, должна быть бесплатной. Благодаря этому заполнятся парковки и уменьшится количество административных правонарушений, что позволит ГАИ заниматься более значимыми правонарушениями.