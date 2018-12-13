Румас отметил усиление дисбаланса торговли между Беларусью и Россией





За 10 месяцев 2010 года отрицательное сальдо взаимной торговли с Россией выросло на 3,3 миллиарда долларов.

На заседании Совета министров Союзного государства 13 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас озвучил вопросы двусторонних взаимоотношений Беларуси и России. По словам главы белорусского Правительства, их главным индикатором остается взаимный товарооборот, пишет БЕЛТА .

К сожалению, подчеркнул премьер-министр, в 2018 году дисбаланс торговли товарами между Беларусью и Россией усилился.

Он отметил, что по итогам 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на 3,3 млрд долларов. Причина этого — мы медленно движемся в решении важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов.

Среди них Сергей Румас назвал ограничения Россельхознадзором доступа на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса, запрет на участие белорусских предприятий в системе госзакупок для нужд обороны и безопасности, ограничение на участие в российских программах субсидирования закупок сельскохозяйственной техники.

Сергей Румас также дополнил, что важнейшей составляющей двустороннего взаимодействия по-прежнему остается формирование безбарьерной среды для субъектов хозяйствования двух стран.