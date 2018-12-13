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Названы худшие пароли 2018 года

14.12.2018 09:47 — Разное | Tut.by  
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Компания SplashData, занимающаяся вопросами безопасности данных, составила список ста худших паролей 2018 года. Об этом пишет The Verge.


Фото: Reuters

Специалисты проанализировали более пяти миллионов паролей, которые «просочились» в Сеть. Как и в прошлых годах, самыми популярными оказались «123456» и «password». Но в рейтинге есть и новички — например, на 23 месте расположился пароль «donald», а соответственно на 22 и 24 местах — «aa123456» и «password1».

Генеральный директор SplashData называет такое положение вещей «настоящей головной болью», особенно с учетом недавних громких историй вроде кибератаки на сеть отелей Marriott, из-за которой хакеры смогли получить доступ к личным данным около 500 миллионов клиентов.

Полный список худших паролей 2018 года смотрите здесь. Ниже — топ-25:

  1. 123456
  2. password
  3. 123456789
  4. 12345678
  5. 12345
  6. 111111
  7. 1234567
  8. sunshine
  9. qwerty
  10. iloveyou
  11. princess
  12. admin
  13. welcome
  14. 666666
  15. abc123
  16. football
  17. 123123
  18. monkey
  19. 654321
  20. @#$%^&*
  21. charlie
  22. aa123456
  23. donald
  24. password1
  25. qwerty123

Напомним: недавно мы рассказывали, как придумать пароль, который не взломают:

 
 
Ссылка на источник 84
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Специалисты проанализировали более пяти миллионов паролей, которые «просочились» в Сеть.
 
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