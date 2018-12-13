14 декабря. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Наум Грамотник. В этот день начинали учить детей грамоте. «Придёт Наум - наведёт на ум». Учителям в этот день делали подарки, угощали их.

РОДИЛИСЬ:

1503 Мишель де НОТРДАМ, или НОСТРАДАМУС, французский врач и предсказатель, получил известность как автор «Центурий», содержавших предсказания грядущих событий европейской истории. Принадлежал к древнему иудейскому роду Иссахар, которому приписывали особый пророческий дар. Первая жена Мишеля и двое их детей скончались от неизвестной болезни. В 1548 году он женился вторично, этот брак оказался удачным, и жена подарила ему шестерых детей. Впервые его осенило при сожжении неких оккультных писаний. В 1555 году была опубликована первая серия «Центурий» Нострадамуса. По загадочным причинам Нострадамус разорвал цепь исторической последовательности «Центурий». Согласно автору, эта последовательность может быть восстановлена с помощью некоего «Наследного слова». Ключ, однако, не найден до сих пор. Кстати, последний год его пророчеств - 3797, то есть конца света до этой даты не предвидится. Так что спите спокойно.

1546 Тихо Отессен БРАГЕ, датский астроном. Умер от какой-то неизвестной хвори, проболев всего 11 дней.

1895 Поль ЭЛЮАР (Эжен Эмиль Поль ГРЕНДЕЛЬ), французский поэт.

1924 Радж КАПУР, индийский актёр и режиссёр. Дебютировал в кино в 11 лет. В некоторых фильмах играл самого себя. Он был настолько популярен, что в Москве поклонники Капура пронесли его автомобиль на руках от кинотеатра до гостиницы.

1953 Матвей Юрьевич ГАНАПОЛЬСКИЙ, российский телеведущий.

1985 Дарья Дмитриевна САГАЛОВА, российская актриса (сериал «Счастливы вместе», Света БУКИНА) и телеведущая. Замужем, дочери Стефания и Елизавета.

СОБЫТИЯ:

1639 В Германии был изобретён кларнет.

1799 Скончался Джордж ВАШИНГТОН, первый президент США.

1901 В Лондоне начался первый в мире турнир по настольному теннису.

1911 Норвежский полярный исследователь Роальд АМУНДСЕН первым достиг Южного полюса Земли - на 35 дней раньше капитана СКОТТА.

1917 Военный нарком ТРОЦКИЙ предложил использовать для борьбы с врагами народа гильотины.

1952 Первую успешную операцию по разделению сиамских близнецов произвел доктор Жак С. ГЕЛЛЕР в штате Огайо, США.

1963 В Беларуси рабочему посёлку Полоцкий был придан статус города областного подчинения и дано название Новополоцк.

1989 Умер Андрей САХАРОВ, российский физик и правозащитник, создатель водородной бомбы.

2012 28 человек погибли в американском городе Ньютаун, когда 20-летний убийца, лишив сначала жизни свою мать, напал на начальную школу "Сэнди-Хук". Его жертвами стали 20 малышей 6-7 лет и 6 преподавателей.