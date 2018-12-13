|
Березовский район: при движении задним ходом водитель совершил наезд на пешехода
14.12.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
13.12.2018 в 08:10 часов 39-летний житель аг.пески, Березовского района, управляя автомобилем «Пежо 807» и двигаясь задним ходом со стоянки магазина «Гастроном №3», расположенным по ул.Ленина у дома №19 в г. Белоозерске, совершил наезд на 57-летнего местного жителя, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобилям.
В результате наезда пешеход в травмами госпитализирован в УЗ «Березовская ЦРБ». Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13.12.2018 в 08:10 часов 39-летний житель аг.пески, Березовского района, управляя автомобилем «Пежо 807» и двигаясь задним ходом со стоянки магазина «Гастроном №3»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)