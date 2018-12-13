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Березовский район: при движении задним ходом водитель совершил наезд на пешехода

14.12.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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13.12.2018 в 08:10 часов 39-летний житель аг.пески, Березовского района, управляя автомобилем «Пежо 807» и двигаясь задним ходом со стоянки магазина «Гастроном №3», расположенным по ул.Ленина у дома №19 в г. Белоозерске, совершил наезд на 57-летнего местного жителя, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобилям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61550.php

Березовский район: при движении задним ходом водитель совершил наезд на пешехода

В результате наезда пешеход в травмами госпитализирован в УЗ «Березовская ЦРБ». Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61550.php

Березовский район: при движении задним ходом водитель совершил наезд на пешехода


Уважаемые пешеходы, проявляйте внимательность и осторожность при участии в дорожном движении. Находясь на парковках, стоянках и во дворовых территориях обращайте внимание на транспорт осуществляющий движении, особенно задним ходом, не перебегайте и не переходите позади транспорта!!! Ведь водитель может вас и не заметить, особенно в условиях сумерек и в темное время суток. Помните,жизнь одна! Заботьтесь о своей безопасности!

 
 
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13.12.2018 в 08:10 часов 39-летний житель аг.пески, Березовского района, управляя автомобилем «Пежо 807» и двигаясь задним ходом со стоянки магазина «Гастроном №3»,...
 
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