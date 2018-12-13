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Пинский район: уснувший водитель столкнулся в большегрузом. Пострадал пассажир
14.12.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
13.11.2018 около 04:10 часов 27-летний житель г.Ровно (Украина), управляя автомобилем «ВАЗ-2108» двигался по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» со стороны г.п. Логишин в направлении г. Пинска.
На 72 км, находясь в утомлённом состоянии, уснул за рулём, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «SCANIA 113 ML», под управлением 51-летнего водителя.
В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2108», житель г.Ровно, получил телесные повреждения (перелом голеностопного сустава), однако от госпитализации и прохождения СМЭ категорически отказался и убыл по месту жительства.
Проводится проверка.
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13.11.2018 около 04:10 часов 27-летний житель г.Ровно (Украина), управляя автомобилем «ВАЗ-2108» двигался по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» со стороны г.п. Логишин в...
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