Пинский район: уснувший водитель столкнулся в большегрузом. Пострадал пассажир

13.11.2018 около 04:10 часов 27-летний житель г.Ровно (Украина), управляя автомобилем «ВАЗ-2108» двигался по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» со стороны г.п. Логишин в направлении г. Пинска.



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На 72 км, находясь в утомлённом состоянии, уснул за рулём, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «SCANIA 113 ML», под управлением 51-летнего водителя.



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В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2108», житель г.Ровно, получил телесные повреждения (перелом голеностопного сустава), однако от госпитализации и прохождения СМЭ категорически отказался и убыл по месту жительства.



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Проводится проверка.