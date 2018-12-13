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Саммит ЕС продлил санкции против России на полгода

14.12.2018 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Саммит ЕС продлил санкции против России на полгода
Flickr.com


Главы государств и правительств ЕС приняли на проходящем в Брюсселе саммите решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Саммит ЕС продлил санкции против России на полгода Сказываются ли на белорусах санкции ЕС по отношению к России?

"ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений", - сказал он.

Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.

Саммит ЕС принял отдельное заявление по ситуации в Азовском море. В документе говорится, что Евросовет выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море. Призывы к введению в этом контексте санкций со стороны Польши, стран Балтии и Великобритании не нашли поддержки у остальных государств Евросоюза.

Как сообщалось, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Украина утверждает, что корабли шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону. В пресс-центре Командования ВМС Украины сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения. В связи с инцидентом 28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Украинские власти также ограничили въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года, после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз...
 
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