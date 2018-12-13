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velcom на три дня снизил цены на 40 моделей смартфонов

14.12.2018 10:24 — Разное | Tut.by  
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Телеком-оператор velcom с 14 по 16 декабря снизил цены более чем на 40 моделей смартфонов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Xiaomi Redmi Note 5. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Скидки действуют при покупке «в фирменных центрах продаж и обслуживания компании, интернет-магазине, а также в большинстве пунктов продаж и обслуживания». Устройства можно приобрести как одним платежом, так и в рассрочку до 30 месяцев.

Например, Samsung Galaxy Note 8 при покупке одним платежом подешевел с 1999 до 1499 рублей, iPhone 8 (256 ГБ) — с 2539 до 2199 рублей, iPhone 8 Plus (256 ГБ) — с 2869 до 2449 рублей. Huawei P20 Pro теперь стоит 1539 рублей вместо 1749 рублей, а новый Samsung Galaxy A9 (2018) — 1149 рублей вместо 1349 рублей.

«Народный» Xiaomi Redmi Note 5 (32 ГБ) подешевел до 279 рублей при оригинальной цене в 419 рублей, тот же смартфон с 64 ГБ встроенной памяти оценили в 299 рублей вместо 509 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:

 
 
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Скидки действуют с 14 по 16 декабря.
 
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