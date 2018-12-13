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velcom на три дня снизил цены на 40 моделей смартфонов
Телеком-оператор velcom с 14 по 16 декабря снизил цены более чем на 40 моделей смартфонов. Об этом
Скидки действуют при покупке «в фирменных центрах продаж и обслуживания компании, интернет-магазине, а также в большинстве пунктов продаж и обслуживания». Устройства можно приобрести как одним платежом, так и в рассрочку до 30 месяцев.
Например,
«Народный»
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:
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Скидки действуют с 14 по 16 декабря.
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