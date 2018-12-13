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Новогодние бонусы — для подписчиков «Кіраўца»

14.12.2018 — Разное | Кировец  
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Новогодние бонусы — для подписчиков «Кіраўца»

Вниманию подписчиковрайонной газеты: новогодние бонусы — для вас!

По фотоуслугам:
при предъявлении в редакции квитанции на подписку на «Кіравец» на 1й квартал 2019 года стоимость комплекта документального фото или одного художественного фото уменьшится на 50%; при предъявлении квитанции о подписке на 6 месяцев фото будут бесплатными.
Воспользоваться бонусом каждый подписчик может только один раз.

По рекламным услугам:
при предъявлении квитанции на подписку на районную газету «Кіравец» не менее чем на квартал одно ваше объявление (размер 8,5 см х 1,0 см) будет размещено в газете бесплатно; при предъявлении квитанции о подписке на 6 месяцев будет опубликовано бесплатно одно поздравление (размер 8,5 см х 4,0 см).
Акция действует с 14 декабря 2018 года до конца января 2019 года.

 
 
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Вниманию подписчиковрайонной газеты: новогодние бонусы — для вас! По фотоуслугам: при предъявлении в редакции квитанции на подписку на «Кіравец» на 1й...
 
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