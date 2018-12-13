Отчет об использовании воды субъекты хозяйствования Кировщины должны предоставить до 30 января





Как сообщил начальник Кировской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Каранкевич, во исполнение постановления Национального Статистического комитета Республики Беларусь от 11 ноября 2016 г. №169 «О предоставлении государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» субъектами хозяйствования, имеющими разрешение на специальное водопользование, данная статистическая отчетность должна быть предоставлена до 30 января 2019 года в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.