Беларусь передумала подписывать соглашение о взаимном признании виз с Россией. Что случилось?





"Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы совместная граница Союзного государства обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - сказал 10 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





Российский премьер Дмитрий Медведев ранее назвал эффективным упрощенный порядок пересечения иностранными болельщиками белорусско-российской границы (был установлен для желающих посетить ЧМ по футболу в России и II Европейские игры, которые будущим летом готовится принять Беларусь).





Медведев сказал, что более широкое соглашение о взаимном признании виз базируется на этом опыте и планируется к подписанию в Бресте.





30 ноября Беларусь и Россия договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз. Белорусская сторона объяснила, что планирует признавать визы, выданные Россией иностранцам сроком до 90 дней. Российская сторона намеревалась то же самое делать с белорусскими визами.





Иностранцам, приезжающим в Беларусь в рамках безвизового режима, для посещения России предлагалось получать соответствующую визу.





Соглашение также предусматривало обмен сведениями о пересечении границы, выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.





Почему передумали?





"Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим, и соглашение будет готово к подписанию", - объяснил 13 декабря в Бресте белорусский премьер Сергей Румас.





Белорусский аналитик Александр Класковский полагает, что ситуация гораздо серьезнее, чем технические недоработки.





Медведев в Бресте по сути поставил белорусское руководство перед выбором . Он сказал, что есть консервативный вариант интеграции и есть вариант возврата к договору 1999 года. Месседж Медведева: если хотите получать субсидии, компенсацию за последствия российского нефтяного маневра и тому подобное, интегрируйтесь по нашей схеме. Он даже конкретно перечислил: единый эмиссионный центр, единый суд, единая таможня... То есть, это вариант плавной инкорпорации, то, от чего Лукашенко отбивался в 2002 году, когда был эпический спор о мухах и котлетах", - отмечает Класковский. . Он сказал, что есть консервативный вариант интеграции и есть вариант возврата к договору 1999 года. Месседж Медведева: если хотите получать субсидии, компенсацию за последствия российского нефтяного маневра и тому подобное, интегрируйтесь по нашей схеме. Он даже конкретно перечислил: единый эмиссионный центр, единый суд, единая таможня... То есть,", - отмечает Класковский.





"По-моему, отказ подписать визовое соглашение - это часть реакции белорусской стороны на озвученные жесткие условия Москвы. Я думаю, в очередной раз назревает очень серьезный конфликт в двусторонних отношениях", - полагает аналитик Александр Класковский.





Вслед за главой российского правительства первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов повторил: важные для Минска торгово-экономические вопросы Москва намерена рассматривать вкупе со "строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года".





В Минске такое условие пока официально не комментируют.





Никак нельзя ехать?





"И что, никак проехать нельзя?" - мужчина растерянно вертит в руках польский паспорт и железнодорожный билет у вагона поезда " Брест - Санкт-Петербург". Показывает белорусскую визу.





"Запретить я вам не могу, билет ваш в порядке. Просто предупреждаю: высадят среди ночи в Невеле да еще штраф дадут!" - проводница протягивает руку за моим билетом; этим поездом 9 декабря я возвращаюсь из Бреста в Минск





"Сдавайте лучше билет, пока не отправились - меньше денег на возврате потеряете", - сочувственно говорит поляку. И уже поясняя мне: "Год почти, как высаживают российские пограничники всех, кто без белорусского или российского паспорта, а люди не могут привыкнуть, раньше ведь не было такого".





Позже, когда под мерный стук колес гремят подстаканники и распаковываются коробки с чайными пакетиками, мы обсуждаем с проводницей Леной, что рейсы в Москву почему-то проходят без пограничного контроля; что украинцы или армяне, например, до 90 дней в полугодие официально могут находиться в России без виз, но, "видимо, сейчас строго считают" и часто из поезда на Петербург высаживают; что пассажиры нервничают и "побить готовы" за то, что билет им белорусская касса продала - а тут: "С вещами на выход!"





У Лены на польском, английском и русском распечатана фраза о том, что, согласно международным правилам, пассажир сам отвечает за прохождение паспортно-визового контроля.





Предупреждать об опасностях в российском Невеле Лена не обязана, но обычно делает это.





Визовая тяжба





Официально граница (и связанный с ней контроль) между Беларусью и Россией исчезла в 1995 году, когда вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.





В течение 20 последующих лет перемещения путешественников по территории "союзного государства Беларуси и России" практически не ограничивались: иностранцы проходили пограничный контроль в международных пунктах пропуска на западной границе Беларуси, получали миграционные карты общего с Россией образца - процедура устраивала и Москву, и Минск.





Разногласия из-за права на погранконтроль между "союзниками" возникли несколько лет назад, когда, призывая Минск к большей интеграции, Москва завела разговор о единой "союзной" визе.





Минск не согласился перенести визовый центр в Россию, предлагая - раз возник такой спор - взаимно признать выдаваемые иностранцам визы.





Пока визовая проблема обсуждалась руководством и правительствами, Россия с середины 2016 года практически закрыла белорусско-российскую границу для иностранцев. Автомобили и большегрузы возвращались в Беларусь, пассажиров с иностранными паспортами высаживали из автобусов на въезде в Россию по трассе Брест-Москва, привычной и удобной для путешественников.





Въезд для иностранцев из Беларуси в Россию стал возможен только через российские международные пункты пропуска — самолетом или через единственный трехсторонний автомобильный пункт пропуска "Веселовка" (белорусский) - "Сеньковка" (украинский) - "Новые Юрковичи" (российский).





В феврале 2017 года в ответ на введение в Беларуси пятидневного безвизового режима для иностранцев (с 24 июля 2018-го безвизовый режим продлен до 30 дней) Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону; с середины мая все авиарейсы из Беларуси в российских аэропортах перевели в международные терминалы.