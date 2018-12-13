ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь передумала подписывать соглашение о взаимном признании виз с Россией. Что случилось?

14.12.2018 10:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Граждан третьих стран, имеющих выданную Беларусью визу, российские пограничники продолжат разворачивать на автотрассе Минск-Москва и высаживать из пассажирских поездов, пересекающих официально не существующую границу "союзного государства".

Беларусь передумала подписывать соглашение о взаимном признании виз с Россией. Что случилось?
Россия с середины 2016 года практически закрыла белорусско-российскую границу для иностранцев

"Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы совместная граница Союзного государства обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - сказал 10 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Российский премьер Дмитрий Медведев ранее назвал эффективным упрощенный порядок пересечения иностранными болельщиками белорусско-российской границы (был установлен для желающих посетить ЧМ по футболу в России и II Европейские игры, которые будущим летом готовится принять Беларусь). 

Медведев сказал, что более широкое соглашение о взаимном признании виз базируется на этом опыте и планируется к подписанию в Бресте.

30 ноября Беларусь и Россия договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз. Белорусская сторона объяснила, что планирует признавать визы, выданные Россией иностранцам сроком до 90 дней. Российская сторона намеревалась то же самое делать с белорусскими визами.

Иностранцам, приезжающим в Беларусь в рамках безвизового режима, для посещения России предлагалось получать соответствующую визу.

Соглашение также предусматривало обмен сведениями о пересечении границы, выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Почему передумали?

"Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим, и соглашение будет готово к подписанию", - объяснил 13 декабря в Бресте белорусский премьер Сергей Румас.

Белорусский аналитик Александр Класковский полагает, что ситуация гораздо серьезнее, чем технические недоработки.

"Медведев в Бресте по сути поставил белорусское руководство перед выбором. Он сказал, что есть консервативный вариант интеграции и есть вариант возврата к договору 1999 года. Месседж Медведева: если хотите получать субсидии, компенсацию за последствия российского нефтяного маневра и тому подобное, интегрируйтесь по нашей схеме. Он даже конкретно перечислил: единый эмиссионный центр, единый суд, единая таможня... То есть, это вариант плавной инкорпорации, то, от чего Лукашенко отбивался в 2002 году, когда был эпический спор о мухах и котлетах", - отмечает Класковский.

"По-моему, отказ подписать визовое соглашение - это часть реакции белорусской стороны на озвученные жесткие условия Москвы. Я думаю, в очередной раз назревает очень серьезный конфликт в двусторонних отношениях", - полагает аналитик Александр Класковский.

Вслед за главой российского правительства первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов повторил: важные для Минска торгово-экономические вопросы Москва намерена рассматривать вкупе со "строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года".

В Минске такое условие пока официально не комментируют.

Никак нельзя ехать?

"И что, никак проехать нельзя?" - мужчина растерянно вертит в руках польский паспорт и железнодорожный билет у вагона поезда "Брест - Санкт-Петербург". Показывает белорусскую визу.

"Запретить я вам не могу, билет ваш в порядке. Просто предупреждаю: высадят среди ночи в Невеле да еще штраф дадут!" - проводница протягивает руку за моим билетом; этим поездом 9 декабря я возвращаюсь из Бреста в Минск.

"Сдавайте лучше билет, пока не отправились - меньше денег на возврате потеряете", - сочувственно говорит поляку. И уже поясняя мне: "Год почти, как высаживают российские пограничники всех, кто без белорусского или российского паспорта, а люди не могут привыкнуть, раньше ведь не было такого".

Позже, когда под мерный стук колес гремят подстаканники и распаковываются коробки с чайными пакетиками, мы обсуждаем с проводницей Леной, что рейсы в Москву почему-то проходят без пограничного контроля; что украинцы или армяне, например, до 90 дней в полугодие официально могут находиться в России без виз, но, "видимо, сейчас строго считают" и часто из поезда на Петербург высаживают; что пассажиры нервничают и "побить готовы" за то, что билет им белорусская касса продала - а тут: "С вещами на выход!"

У Лены на польском, английском и русском распечатана фраза о том, что, согласно международным правилам, пассажир сам отвечает за прохождение паспортно-визового контроля.

Предупреждать об опасностях в российском Невеле Лена не обязана, но обычно делает это.

Визовая тяжба

Официально граница (и связанный с ней контроль) между Беларусью и Россией исчезла в 1995 году, когда вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

В течение 20 последующих лет перемещения путешественников по территории "союзного государства Беларуси и России" практически не ограничивались: иностранцы проходили пограничный контроль в международных пунктах пропуска на западной границе Беларуси, получали миграционные карты общего с Россией образца - процедура устраивала и Москву, и Минск.

Разногласия из-за права на погранконтроль между "союзниками" возникли несколько лет назад, когда, призывая Минск к большей интеграции, Москва завела разговор о единой "союзной" визе.

Минск не согласился перенести визовый центр в Россию, предлагая - раз возник такой спор - взаимно признать выдаваемые иностранцам визы.

Пока визовая проблема обсуждалась руководством и правительствами, Россия с середины 2016 года практически закрыла белорусско-российскую границу для иностранцев. Автомобили и большегрузы возвращались в Беларусь, пассажиров с иностранными паспортами высаживали из автобусов на въезде в Россию по трассе Брест-Москва, привычной и удобной для путешественников.

Въезд для иностранцев из Беларуси в Россию стал возможен только через российские международные пункты пропуска — самолетом или через единственный трехсторонний автомобильный пункт пропуска "Веселовка" (белорусский) - "Сеньковка" (украинский) - "Новые Юрковичи" (российский).

В феврале 2017 года в ответ на введение в Беларуси пятидневного безвизового режима для иностранцев (с 24 июля 2018-го безвизовый режим продлен до 30 дней) Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону; с середины мая все авиарейсы из Беларуси в российских аэропортах перевели в международные терминалы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждан третьих стран, имеющих выданную Беларусью визу, российские пограничники продолжат разворачивать на автотрассе Минск-Москва и высаживать из пассажирских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белый дом: встречи Трампа и Путина не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика