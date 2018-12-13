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Проедают депозиты. Валютные вклады белорусов с начала года сократились на 600 миллионов долларов

14.12.2018 10:54 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси уже 16 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь. При этом рублевые депозиты второй месяц подряд растут после сентябрьского падения.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За ноябрь вклады в рублях выросли на 52,6 миллиона рублей. Напомним, за август депозиты в национальной валюте выросли на 15,3 миллиона рублей, а в сентябре — упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

На начало декабря рублевые вклады составили 3 миллиарда 949,4 миллиона рублей.

Валютные депозиты за ноябрь упали 20,1 миллиона долларов. Для сравнения: в октябре они сократились на 27,1 миллиона, в сентябре — на 6,2 миллиона долларов, в августе — на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона долларов, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов. На начало декабря вклады в валюте составили 6 миллиардов 86,9 миллионов долларов.

С начала этого года валютные вклады сократились на 602,7 миллиона долларов. 

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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Рублевые депозиты второй месяц подряд растут после сентябрьского падения.
 
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