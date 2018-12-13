|
Проедают депозиты. Валютные вклады белорусов с начала года сократились на 600 миллионов долларов
В Беларуси уже 16 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом
За ноябрь вклады в рублях выросли на 52,6 миллиона рублей. Напомним,
На начало декабря рублевые вклады составили 3 миллиарда 949,4 миллиона рублей.
Валютные депозиты за ноябрь упали 20,1 миллиона долларов. Для сравнения: в октябре они сократились на 27,1 миллиона, в сентябре — на 6,2 миллиона долларов, в августе — на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона долларов, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов. На начало декабря вклады в валюте составили 6 миллиардов 86,9 миллионов долларов.
С начала этого года валютные вклады сократились на 602,7 миллиона долларов.
Выбрать подходящий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рублевые депозиты второй месяц подряд растут после сентябрьского падения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)