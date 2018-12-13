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БАТЭ заработал в нынешнем евросезоне более 10 миллионов евро
Футболисты БАТЭ,
Также БАТЭ получит 500 тысяч евро за итоговое второе место в группе «L».
Ранее борисовчане заработали в этом еврокубковом сезоне еще 9,14 миллиона евро: 380 тысяч евро — за выход во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 5 миллионов евро — за сражение против голландского ПСВ в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов и 2,62 миллиона за участие в групповом этапе Лиги Европы. Здесь борисовчане заработали еще 1,14 миллиона евро за две победы над венгерским.
Таким образом, всего БАТЭ получит от УЕФА не менее 10 миллионов 210 тысяч евро.
В случае успешного выступления в плей-офф Лиги Европы клубы могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:
• участие в 1/16 финала — по 500 тысяч евро
• участие в 1/8 финала — по 1,1 миллиона евро
• участие в ¼ финала — по 1,5 миллиона евро
• участие в ½ финала — по 2,4 миллиона евро
• участие в финале — по 4,5 миллиона евро
• победитель турнира дополнительно получит 4 миллиона евро.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря.
Заняв второе место в своей группе, БАТЭ оказался во второй корзине. В первую вошли 12 победителей групп и 4 лучшие команды из занявших третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов. Из 16 команд первой корзины при жеребьевке БАТЭ не попадется «Челси», поскольку клубы соперничали в групповом раунде, уточняет
Возможные соперники БАТЭ в 1/16 Лиги Европы:
«Арсенал» (Англия)
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Футболисты БАТЭ, обыграв в гостях греческий ПАОК в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы, вышел в плей-офф турнира и продлил свой международный сезон.
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