БАТЭ заработал в нынешнем евросезоне более 10 миллионов евро

Футболисты БАТЭ, обыграв в гостях греческий ПАОК в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы, вышел в плей-офф турнира и продлил свой международный сезон. За победу над ПАОКом борисовчане получат 570 тысяч евро, сообщает Tribuna.com .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также БАТЭ получит 500 тысяч евро за итоговое второе место в группе «L».

Ранее борисовчане заработали в этом еврокубковом сезоне еще 9,14 миллиона евро: 380 тысяч евро — за выход во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 5 миллионов евро — за сражение против голландского ПСВ в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов и 2,62 миллиона за участие в групповом этапе Лиги Европы. Здесь борисовчане заработали еще 1,14 миллиона евро за две победы над венгерским.

Таким образом, всего БАТЭ получит от УЕФА не менее 10 миллионов 210 тысяч евро.

В случае успешного выступления в плей-офф Лиги Европы клубы могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:

• участие в 1/16 финала — по 500 тысяч евро

• участие в 1/8 финала — по 1,1 миллиона евро

• участие в ¼ финала — по 1,5 миллиона евро

• участие в ½ финала — по 2,4 миллиона евро

• участие в финале — по 4,5 миллиона евро

• победитель турнира дополнительно получит 4 миллиона евро.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря.

Заняв второе место в своей группе, БАТЭ оказался во второй корзине. В первую вошли 12 победителей групп и 4 лучшие команды из занявших третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов. Из 16 команд первой корзины при жеребьевке БАТЭ не попадется «Челси», поскольку клубы соперничали в групповом раунде, уточняет «Прессбол» .

Возможные соперники БАТЭ в 1/16 Лиги Европы:

«Арсенал» (Англия)

«Валенсия» (Испания)

«Севилья» (Испания)

«Бетис» (Испания)

«Вильярреал» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Интер» (Италия)

«Наполи» (Италия)

«Байер» (Германия)

«Айнтрахт» (Германия)

«Генк» (Бельгия)

«Зальцбург» (Австрия)

«Зенит» (Россия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Динамо» (Киев, Украина).