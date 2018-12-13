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В Пинском районе водитель ВАЗа уснул за рулем и врезался в грузовик
Авария произошла 13 декабря, около 04.10, в Пинском районе. Об этом
По предварительной информации, 27-летний житель города Ровно (Украина), управляя ВАЗ-2108, ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин со стороны горпоселка Логишин в направлении Пинска. На 72-м километре дороги мужчина уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania, которым управлял 51-летний водитель.
В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки (также житель Ровно) получил телесные повреждения в виде перелома голеностопного сустава, но от госпитализации отказался и убыл по месту жительства.
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В результате ДТП 28-летний гражданин Украины получил телесные повреждения в виде перелома голеностопного сустава, но от госпитализации отказался и убыл по месту...
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