В Пинском районе водитель ВАЗа уснул за рулем и врезался в грузовик

Авария произошла 13 декабря, около 04.10, в Пинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 27-летний житель города Ровно (Украина), управляя ВАЗ-2108, ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин со стороны горпоселка Логишин в направлении Пинска. На 72-м километре дороги мужчина уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania, которым управлял 51-летний водитель.

В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки (также житель Ровно) получил телесные повреждения в виде перелома голеностопного сустава, но от госпитализации отказался и убыл по месту жительства.