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В Пинском районе водитель ВАЗа уснул за рулем и врезался в грузовик

14.12.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 13 декабря, около 04.10, в Пинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 27-летний житель города Ровно (Украина), управляя ВАЗ-2108, ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин со стороны горпоселка Логишин в направлении Пинска. На 72-м километре дороги мужчина уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania, которым управлял 51-летний водитель.

В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки (также житель Ровно) получил телесные повреждения в виде перелома голеностопного сустава, но от госпитализации отказался и убыл по месту жительства.

 
 
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В результате ДТП 28-летний гражданин Украины получил телесные повреждения в виде перелома голеностопного сустава, но от госпитализации отказался и убыл по месту...
 
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