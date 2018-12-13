«30 лет назло шоу-бизнесу»: группа «Ногу Свело!» отметит юбилей большим концертом в Минске

«Ногу Свело!» — группа, которая, по словам ее лидера Макса Покровского, прожила «30 лет назло шоу-бизнесу». Именно под таким названием, которое передает бунтарский дух и независимый стиль коллектива, пройдет большой юбилейный концерт рок-группы в минском Prime Hall 7 марта.





На концерте новые песни составят компанию хитам, которые поклонники группы знают и поют уже много лет («Хару Мамбуру», «Идем на Восток!», «Лилипутская любовь», «Наши юные смешные голоса»), а живое исполнение гармонично соединится с современными технологиями. Нереальное станет реальным — потому что в этом суть и природа «Ногу Свело!». Причиной успеха и стабильности группы всегда были и будут ее спонтанность и непредсказуемость. Создатель группы Максим Покровский признается:

— Мы бы и рады плыть по течению, но нас постоянно то крутит в водовороте, то выбрасывает на мель, то поднимает на волне. Однако такое движение только на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле, это просто наш уникальный путь, и мы точно знаем, куда идем.

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