|
«30 лет назло шоу-бизнесу»: группа «Ногу Свело!» отметит юбилей большим концертом в Минске
«Ногу Свело!» — группа, которая, по словам ее лидера Макса Покровского, прожила «30 лет назло шоу-бизнесу». Именно под таким названием, которое передает бунтарский дух и независимый стиль коллектива,
На концерте новые песни составят компанию хитам, которые поклонники группы знают и поют уже много лет («Хару Мамбуру», «Идем на Восток!», «Лилипутская любовь», «Наши юные смешные голоса»), а живое исполнение гармонично соединится с современными технологиями. Нереальное станет реальным — потому что в этом суть и природа «Ногу Свело!». Причиной успеха и стабильности группы всегда были и будут ее спонтанность и непредсказуемость. Создатель группы Максим Покровский признается:
— Мы бы и рады плыть по течению, но нас постоянно то крутит в водовороте, то выбрасывает на мель, то поднимает на волне. Однако такое движение только на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле, это просто наш уникальный путь, и мы точно знаем, куда идем.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ногу Свело!» - группа, которая, по словам ее лидера Макса Покровского, прожила «30 лет назло шоу-бизнесу». Именно под таким названием, которое передает бунтарский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)