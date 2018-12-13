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На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

14.12.2018 11:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Началась встреча Александра Лукашенко с представителями российских медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

Во Дворец Независимости приглашены около сотни журналистов из более, чем 50 регионов России. Представители газет, телевидения, интернет-изданий. В Минск приехали главные редакторы ряда федеральных изданий и эксперты.

На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

Во время общения с главой белорусского государства у журналистов будет возможность получить ответы на самые злободневные вопросы белорусско-российских отношений.

На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

В Беларуси я бывал много раз, даже больше самостоятельно как на машине, так и пешком. Что мне больше всего нравится – особенно я это ощутил, когда выезжал из Польши – люди к Рождеству украшают свои дома, гирлянды развешивают. Это мелочь, но она определяет облик страны и показывает, что люди сами заботятся о том, чтобы им жилось хорошо.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Началась встреча Александра Лукашенко с представителями российских медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец...
 
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