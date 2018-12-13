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В Kia индивидуального предпринимателя обнаружена ртуть. Ведётся проверка

14.12.2018 10:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 декабря около семи вечера спасателям сообщили об обнаружении похожего на ртуть вещества.  

По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была обнаружена во время ремонта системы отопления легковушки, которая принадлежит ИП.  

В Kia индивидуального предпринимателя обнаружена ртуть. Ведётся проверка
Фото: МЧС Беларуси  

Подразделения МЧС извлекли из системы отопления Kia Sportage 50 граммов ртути. До момента утилизации вещество будет находиться на складе. Окружающая среда не загрязнена, никто не пострадал.  

В Kia индивидуального предпринимателя обнаружена ртуть. Ведётся проверка
Фото: МЧС Беларуси  

По факту обнаружения ртути ведётся проверка.  

Осенью 2018 года в одной из поликлиник Новополоцка проводились работы по удалению ртути. 

Вещество было найдено при замене трубопровода – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря около семи вечера спасателям сообщили об обнаружении похожего на ртуть вещества.   По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была...
 
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