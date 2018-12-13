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В Kia индивидуального предпринимателя обнаружена ртуть. Ведётся проверка
Новости Беларуси. 13 декабря около семи вечера спасателям сообщили об обнаружении похожего на ртуть вещества.
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Подразделения МЧС извлекли из системы отопления Kia Sportage 50 граммов ртути. До момента утилизации вещество будет находиться на складе. Окружающая среда не загрязнена, никто не пострадал.
По факту обнаружения ртути ведётся проверка.
Осенью 2018 года в одной из поликлиник Новополоцка проводились работы по удалению ртути.
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Новости Беларуси. 13 декабря около семи вечера спасателям сообщили об обнаружении похожего на ртуть вещества. По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была...
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