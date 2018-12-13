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Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?

14.12.2018 10:38 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Герцогиня Меган Маркл во время своих публичных выходов часто поддерживает свой живот. Весной Меган и принц Гарри должны впервые стать родителями.

По информации Daily Mail, интернет-пользователи гадают, почему герцогиня постоянно держит руки на животе. Наиболее часто этот вопрос звучал в комментариях после церемонии вручения наград в сфере моды – British Fashion Awards. На этой премии Маркл стала главной звездой и вручила награду дизайнеру ее свадебного платья.

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По словам экспертов, склонность Меган держать руку на животе может положительно повлиять на ее ребенка. Специалисты отмечают, когда будущие мамы прикладывают руки к своим округлившимся животам, «ребенок реагирует каждый раз».

Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?

«Даже если этот жест является исключительно защитным жестом для самой Меган, он оказывает большое влияние на ее ребенка», – рассказывает основатель школы для рожениц Кэтрин Грейвс, которая также обучает акушеров. «Для мамы и ребенка это хорошо, трогать – значит успокаивать».

Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?
Фото: Getty Images

Кэтрин объяснила, что прикосновение позволяет девушке чувствовать себя спокойной. Оно также помогает вырабатывать гормон окситоцин, который положительно влияет на ребенка и его регулярная выработка может помочь предотвратить послеродовую депрессию.

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Специалист советует не читать критику в свой адрес, потому что это может сказаться на психологическом состоянии.

По словам Кэтрин, «для мамы важно трогать и успокаивать ребенка, это нужно для сближения с малышом, предотвращения послеродовой депрессии и создании здоровой связи с детьми». Младенцы узнают то, что слышали, когда были в утробе матери, – голоса родителей, песни, которые им напевали.

Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?
Фото: Getty Images

Многие пользователи соцсетей встали на защиту герцогини и отметили, что, возможно, ребенок пинается и поэтому Меган держит руки на животе.

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Новости Великобритании. Герцогиня Меган Маркл во время своих публичных выходов часто поддерживает свой живот. Весной Меган и принц Гарри должны впервые стать...
 
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