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Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?
Новости Великобритании. Герцогиня Меган Маркл во время своих публичных выходов часто поддерживает свой живот. Весной Меган и принц Гарри должны впервые стать родителями.
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По словам экспертов, склонность Меган держать руку на животе может положительно повлиять на ее ребенка. Специалисты отмечают, когда будущие мамы прикладывают руки к своим округлившимся животам, «ребенок реагирует каждый раз».
«Даже если этот жест является исключительно защитным жестом для самой Меган, он оказывает большое влияние на ее ребенка», – рассказывает основатель школы для рожениц Кэтрин Грейвс, которая также обучает акушеров. «Для мамы и ребенка это хорошо, трогать – значит успокаивать».
Кэтрин объяснила, что прикосновение позволяет девушке чувствовать себя спокойной. Оно также помогает вырабатывать гормон окситоцин, который положительно влияет на ребенка и его регулярная выработка может помочь предотвратить послеродовую депрессию.
Специалист советует не читать критику в свой адрес, потому что это может сказаться на психологическом состоянии.
По словам Кэтрин, «для мамы важно трогать и успокаивать ребенка, это нужно для сближения с малышом, предотвращения послеродовой депрессии и создании здоровой связи с детьми». Младенцы узнают то, что слышали, когда были в утробе матери, – голоса родителей, песни, которые им напевали.
Многие пользователи соцсетей встали на защиту герцогини и отметили, что, возможно, ребенок пинается и поэтому Меган держит руки на животе.
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Новости Великобритании. Герцогиня Меган Маркл во время своих публичных выходов часто поддерживает свой живот. Весной Меган и принц Гарри должны впервые стать...
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