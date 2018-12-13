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Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники

14.12.2018 10:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси начался сезон «взрывной» торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии новогодних праздников традиционно возрастает спрос на салюты, петарды и другую  пиротехнику. К таким товарам – особые требования.

Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники

Уже известно о первых нарушениях. На одном из рынков Гомеля задержана крупная партия пиротехнических изделий. Почти 18 тысяч единиц петард, ракет и фейерверков хранились с нарушениями правил хранения. Хозяин павильона привлечён к административной ответственности.

Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники

Похожий случай произошел в Жлобине, а в Речице и Светлогорске на товар вообще не было документов.

Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
На сегодняшний день изъята 61 тысяча единиц пиротехники. Особое внимание сотрудники милиции будут уделять местам несанкционированной торговли пиротехническими изделиями.То есть, проверять, продают ли пиротехнику из-под полы.

Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Чтобы новогодние праздники принесли только радость, приобретайте пиротехнические изделия в специализированных точках продажи. И спрашивайте у продавца инструкцию по применению, которая должна быть на русском или белорусском языках.

Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники

В 2017 году в новогодние праздники из-за связанных с пиротехникой травм за медпомощью обратились более 60 человек, 18 были госпитализированы. Самому младшему из пострадавших было всего 4 года: в мальчика попал салют, что привело к ожогу 5% тела ребёнка.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси начался сезон «взрывной» торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии новогодних праздников традиционно...
 
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