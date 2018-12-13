ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По факту лжеминирования школы в Кличеве возбуждено уголовное дело

14.12.2018 10:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Днём 13 декабря в одной из школ Кличева пришлось прервать занятия из-за угрозы взрыва.  

Как сообщает СК, примерно в 15:30 в класс учебного заведения, где проходили факультативные занятия, вошёл нетрезвый 32-летний местный житель. Мужчина сказал, что вот-вот случится взрыв.  

Гражданина задержал проходивший мимо учитель, который позже передал задержанного милиционерам.  

48 учащихся и 22 работника школы были эвакуированы. Пострадавших нет.  

На место происшествия выезжала СОГ.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности».  

На неделе 55-летняя женщина заявила о минировании площади Независимости в Минске.  

За ложную информацию гражданке грозит 5 лет лишения свободы – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 13 декабря в одной из школ Кличева пришлось прервать занятия из-за угрозы взрыва.   Как сообщает СК, примерно в 15:30 в класс учебного заведения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
velcom на три дня снизил цены на 40 моделей смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика