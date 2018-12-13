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По факту лжеминирования школы в Кличеве возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Днём 13 декабря в одной из школ Кличева пришлось прервать занятия из-за угрозы взрыва.
Как
Гражданина задержал проходивший мимо учитель, который позже передал задержанного милиционерам.
48 учащихся и 22 работника школы были эвакуированы. Пострадавших нет.
На место происшествия выезжала СОГ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности».
На неделе 55-летняя женщина заявила о минировании площади Независимости в Минске.
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Новости Беларуси. Днём 13 декабря в одной из школ Кличева пришлось прервать занятия из-за угрозы взрыва. Как сообщает СК, примерно в 15:30 в класс учебного заведения,...
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