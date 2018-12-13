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Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар
Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для города новогодним проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заводе автоподъемников монтируют оригинальную беседку в виде огромного ёлочного шара. Весит он около 800 килограммов.
Александр Набережнев, директор частного предприятия:
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Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для...
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