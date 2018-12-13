ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар

14.12.2018 10:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для города новогодним проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар

На заводе автоподъемников монтируют оригинальную беседку в виде огромного ёлочного шара. Весит он около 800 килограммов.
Над изготовлением конструкции работали специалисты на протяжение 7 дней без выходных.

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар

Александр Набережнев, директор частного предприятия:
Была разработана металлоконструкция конструкторским бюро нашего предприятия. По сравнению с той продукцией, которую мы производим, это более лёгкая работа, но она больше для удовольствия. Приятно делать подарки знакомым, друзьям, своей стране.

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар


Установят шар рядом с главной ёлкой северного региона – на площади Победы. А замигает огнями он 21 декабря.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саммит ЕС продлил санкции против России на полгода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика