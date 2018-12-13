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Как правильно наносить крем

14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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** На лоб крем наносится пальцами обеих рук снизу вверх по направлению к вискам.

** На участки вокруг глаз крем наносится следующим образом: сначала легкими прикосновениями нанести крем под глазами, а затем слегка постукивающими движениями подушечек пальцев помочь ему полностью впитаться в кожу.

** На щеках крем следует растереть массирующими движениями, начиная от носа, по направлению к вискам.

** Вокруг губ крем наносят следующим образом: в первую очередь его накладывают на середину подбородка, а затем растирают по направлению к боковым поверхностям лица, от уголков губ вплоть до основания крыльев носа.

** На шею крем сначала наносится посередине, а потом растирается на её боковые поверхности по направлению вверх.

** Утром после умывания на еще влажную кожу нанесите дневной увлажняющий крем. Он предохранит кожу от пересушивания и вредных атмосферных воздействий. Через 10-15 мин излишки крема снимите косметической салфеткой и сделайте макияж.

** Если кожа очень сухая, можно поступить и так. После умывания нанесите питательный крем, через 15-20 мин промокните лицо косметической салфеткой, оставив немного крема под глазами, а затем нанесите дневной увлажняющий крем.

** Вечером после очищения кожи нанесите на лицо питательный крем для того, чтобы улучшить питание кожи и стимулировать обмен в ее клетках. Питательный крем наносят подушечками 3-го и 4-го пальцев легкими скользящими движениями. Можно нанести крем и ватным диском. Его смачивают в теплой подсоленной воде, отжимают, выдавливают на него крем из тюбика, а затем легкими похлопываниями как бы вбивают крем в кожу.

 
 
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** На лоб крем наносится пальцами обеих рук снизу вверх по направлению к вискам. ** На участки вокруг глаз крем наносится следующим образом: сначала легкими...
 
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