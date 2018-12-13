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8 симптомов, на которые женщинам нельзя закрывать глаза

14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В современном бешеном ритме жизни порой не хватает времени прислушаться к своему организму. В нашем теле могут происходить какие-то изменения, а мы этого не замечаем или решаем, что «само пройдет». Но есть симптомы, которые свидетельствуют о наличии серьезных заболеваний, и их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Мы собрали информацию о нескольких сигналах нашего тела, которые могут говорить о важных изменениях в женском организме.

Внезапная потеря веса

Мало какая женщина расстроится, если узнает, что похудела. Однако если потеря веса произошла внезапно и без корректировки питания и физических упражнений, то это повод задуматься. Причин похудения может быть много, причем не самых приятных: от постоянного стресса до сахарного диабета и рака. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Хроническая усталость

Все мы периодически выматываемся до предела, но если вы чувствуете себя уставшей вот уже более 2 недель, при этом нормально высыпаясь, обратитесь к специалистам. Это состояние может быть вызвано проблемами со щитовидной железой, сердечными заболеваниями или дефицитом витамина D.

Изменения в груди

Самостоятельное обследование молочных желез необходимо проводить каждой женщине. И в случае каких-либо изменений (цвета, формы, появления уплотнений и так далее) необходимо обратиться к маммологу.

Затруднение дыхания и головокружение при легких нагрузках

Если даже легкая физическая нагрузка вроде подъема по ступенькам на 2-й этаж вызывает приступы головокружения и затруднения дыхания, стоит обратиться к специалисту: это могут быть симптомы астмы или сердечных заболеваний.

Учащенное сердцебиение

Разумеется, если сердцебиение учащается во время физических нагрузок или душевных переживаний, ни к какому специалисту идти не нужно. А вот если это происходит регулярно и без влияния внешних факторов, стоит задуматься.

Изменения родинок

Если у вас появилась новая подозрительная родинка или старая изменила свою текстуру, форму или цвет, обязательно обратитесь к врачу. Особенно это актуально для тех, кто проводит много времени на солнце.

Вздутие живота

Все мы чувствовали, что вот-вот лопнем, после праздничного застолья у бабушек. Но вздутие живота, не связанное с перееданием, может быть причиной проблем с яичниками. Если помимо этого вы начали наедаться раньше, чем обычно, чаще ходите в туалет или чувствуете боль в области таза, немедленно обратитесь к врачу.

Внезапное изменение зрения

Если ваше зрение внезапно ухудшилось или у вас начало двоиться в глазах, обратитесь к врачу. А если это сопровождается потерей равновесия, головокружением, проблемами с речью, изменениями в мимике или онемением половины тела, срочно вызывайте скорую помощь: все это — признаки инсульта.

 
 
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В современном бешеном ритме жизни порой не хватает времени прислушаться к своему организму. В нашем теле могут происходить какие-то изменения, а мы этого не...
 
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