История Снегурочки

Образ Снегурочки уникален для русской культуры.Образ Снегурочки не зафиксирован в русском народном обряде. Однако в русском фольклоре она фигурирует как персонаж народной сказки о сделанной из снега девочке, которая ожила.

Истинные же корни родства Снегурочки уходят в дохристианскую мифологию славян. В северных областях языческой Руси существовал обычай изготавливать идолов из снега и льда. И образ ожившей ледяной девочки частенько встречается в преданиях тех времен. А. Н. Афанасьев изучил сказки о Снегурочке во втором томе «Поэтических воззрений славян на природу».

В 1873 году А. Н. Островский, под влиянием идей Афанасьева, пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстаёт как дочь Деда-Мороза и Весны-Красны, которая погибает во время летнего ритуала почитания бога Солнца Ярилы. Имеет вид прекрасной бледной светловолосой девушки. Одета в бело-голубую одежду с меховой опушкой (шубка, меховая шапка, рукавички). Первоначально пьеса не имела успеха у публики.





По сказке Островского ледяная Снегурочка отличалась пугливостью и скромностью, но не было в ней и следа душевного холода. Пребывая в морозной невозмутимости, где-то внутри красавицу глодала тоска: хотелось Снегурочке испытать настоящие теплые эмоции.

Но если ее сердце полюбит и станет горячим, погибнет Снегурочка! Она это знала и все-таки решилась: вымолила у матери-Весны способность страстно любить. И растаяла…

Снегурочка пришла к Деду Морозу не сразу. Хотя еще до революции фигурками снежной девушки украшали елки, девочки наряжались в костюмы Снегурочки, а из фрагментов сказок, пьесы Островского или одноименной оперы Римского- Корсакова делались новогодние инсценировки.

В советской России официально праздновать Новый год было разрешено только в 1935 году. По всей стране начали устанавливать елки и приглашать Деда Мороза. Но вот рядом с ним вдруг появилась помощница – милая скромная девушка с косой через плечо, одетая в голубую шубку. Сначала дочка, потом – неизвестно почему, – внучка.





Первый совместный выход Деда Мороза и Снегурочки состоялся в 1937 году – с тех пор так и повелось. Снегурочка водит с детьми хороводы, передает Дедушке Морозу их просьбы, помогает раздавать подарки, поет песни и танцует вместе с птичками и зверюшками. И Новый год не Новый год без славной помощницы главного волшебника страны.На звание «родового гнезда» дочери Мороза и Весны претендуют два места. В имении Щелыково Костромской области Островский придумал свою пьесу по мотивам старой сказки – вот, вроде бы, и родина Снегурочки.

Но зато в подмосковном селе Абрамцево у Виктора Васнецова родился образ ледяной красавицы. Здесь же художник создал декорации к первой театральной постановке по пьесе Островского и, опять же в Абрамцеве, на сцене домашнего тетра Саввы Мамонтова впервые прозвучала опера Римского- Корсакова.