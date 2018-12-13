Полезные свойства бананов для здоровья

К бананам в нашей стране давно привыкли. А знаете ли вы какими полезными качествами обладает этот фрукт? Следующие 14 сенсационных свойств бананов вас непременно удивят и заставят взглянуть на бананы по-новому!

1. Здоровое сердце

Ученые доказали, что, если у вас есть предрасположенность к болезням сердца, стоит ввести в свой рацион бананы. Так как в этом фрукте содержится много полезного для сердца калия. При ежедневном употреблении бананов вероятность появления проблем с сердцем снижается до 30%.

2. Профилактика рака

Бананы содержат специальный белок, который является мощным оружием против рака. Количество этого белка в банане больше, если кожа фрукта уже темная или с темными точкам. Так что дайте любимому фрукту несколько дней полежать.

3. Хорошая работа желудка

Стоит больше бананов есть тем, у кого язва желудка или предрасположенность к ней. Весь секрет в особенном ферменте, содержащемся в бананах. Он помогает вырабатывать слизь, защищающую стенки желудка.

4. Стройная фигура

Несмотря на высокую калорийность бананов, они незаменимы во время диеты. Ведь в бананах содержится вещество, которое мешает формироваться жировым отложениям.

5. Здоровые почки

В бананах содержится большое количество калия, поэтому они могут предотвращать появление камней в почках. Ученые говорят, что регулярное потребление этих фруктов на 40 % снижает вероятность появления болезней почек.

6. Судороги

Часто мышечные судороги являются результатом дефицита минералов. Бананы же богаты магнием и калием, поэтому люди, занимающиеся спортом, регулярно потребляют бананы, делая их основой смузи и энергетических коктейлей.

7. Повышенное давление

Вы забудете о лекарствах от давления, если каждый день будете съедать хотя бы один банан.

8. Здоровые сосуды

С возрастом состояние наших сосудов сильно ухудшается из-за неправильного питания и сидячего образа жизни. В бананах же содержатся фитостеролы, которые помогают снизить количество холестерина в крови, тем самым оберегая ваши сосуды от «загрязнения».

9. Лучший перекус для детей

Дети очень любят сладкое, потому много раз на день просят конфетку, печенье или что-то вкусненькое. Поэтому пользу бананов для детей сложно переоценить. Бананы способны заменить фастфуд, и вредные сладости, пополнив детский организм полезными элементами.

10. Хорошее настроение

Чтобы забыть о плохом настроении, достаточно съесть банан. Так как в бананах содержится гормон радости дофамин. Банан – это более полезная альтернатива шоколаду.

11. Диабет

В бананах также содержится резистентный крахмал, который помогает при втором типе сахарного диабета. Но в этом случае нужно есть недоспелые бананы с зеленой кожурой.

12. Вечная молодость

Бананы можно не только есть, но и делать из них омолаживающие маски. Бананы в сочетании со сливками и медом часто используются для основы питательных масок. Результат после нанесения такой маски видно практически сразу: кожа заметно подтягивается, становится свежей и сияющей.

13. Афродизиак

Недавно ученые установили, что бананы способны вернуть былую страсть в отношения. В них содержится не только кислота, повышающая градус настроения, но и вещество, запускающее сложные химические процессы в организме. После многочисленных исследований было доказано, что бананы заслуженно должны оказаться в списке афродизиаков, так как они вырабатывают гормон любви и счастья – окситоцин.

14. Восполнение энергии

Если в разгар рабочего дня вы почувствовали усталость и сонливость – просто съешьте банан. Большое количество витаминов и минералов, содержащихся в бананах, быстро восполнят потерю энергии в организме.