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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь почти на 1 миллион рублей

14.12.2018 11:13 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь почти на 1 миллион рублей

Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирии на общую сумму 988,79 тыс. рублей определен постановлением Совета министров Беларуси.

В Сирию будут отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко. 

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в морской порт Латакия в Сирии. Министерство иностранных дел окажет содействие в передаче сирийской стороне гуманитарной помощи. Министерству финансов поручено возместить необходимые транспортные, командировочные и другие расходы. Кроме того, Минфин выделит средства для возмещения министерствам и ведомствам, обеспечившим отпуск материальных ценностей, их стоимости за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. 

 

 
 
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Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирии на общую сумму 988,79 тыс. рублей определен постановлением Совета министров Беларуси.
 
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