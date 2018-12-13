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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь почти на 1 миллион рублей
14.12.2018 11:13 — Разное | Ежедневник
Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирии на общую сумму 988,79 тыс. рублей определен постановлением Совета министров Беларуси.
В Сирию будут отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко.
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Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирии на общую сумму 988,79 тыс. рублей определен постановлением Совета министров Беларуси.
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