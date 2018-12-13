Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь почти на 1 миллион рублей





Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирии на общую сумму 988,79 тыс. рублей определен постановлением Совета министров Беларуси.

В Сирию будут отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко.



Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в морской порт Латакия в Сирии. Министерство иностранных дел окажет содействие в передаче сирийской стороне гуманитарной помощи. Министерству финансов поручено возместить необходимые транспортные, командировочные и другие расходы. Кроме того, Минфин выделит средства для возмещения министерствам и ведомствам, обеспечившим отпуск материальных ценностей, их стоимости за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.



