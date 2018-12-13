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Инновационный педагогический опыт специалистов образования района, посвященный Году малой родины

14.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 25 ноября 2018 года по 10 февраля 2019 года на Минщине проходят районный и областной этапы республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации туристско-краеведческой и эколого-биологической работы с детьми и молодежью.

Конкурсные материалы разрабатываются по эколого-биологическому, краеведческому, туристскому направлениям.

Номинации выставки-конкурса:

«Программа объединения по интересам»

«Методическая разработка»

«Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт работы педагога»

«Сборник методических (научно-методических, информационно-методических) материалов и проектов (летопись)»

К участию приглашаются педагогические работники, авторские коллективы педагогических работников учреждений образования.

Заявки и конкурсные материалы предоставляются в РУМК (ул. 1-я Ленинская, 44а) до 20.01.2019 в соответствии с требованиями «Условий проведения областного этапа республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации туристско-краеведческой и эколого-биологической работы с детьми и молодежью, посвященной Году малой родины».

Районный (заочный, отборочный) этап республиканской выставки-конкурса состоится 23.01.2019.

Условия проведения областного этапа республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации туристско-краеведческой и эколого-биологической работы с детьми и молодежью, посвященной Году малой родины.


 
 
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С 25 ноября 2018 года по 10 февраля 2019 года на Минщине проходят районный и областной этапы республиканской выставки-конкурса научно-методических...
 
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