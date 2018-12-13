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Официальный магазин Xiaomi сделал скидки до 30%
Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 14 по 16 декабря сделал скидки до 30% на смартфоны и другие «умные» устройства производителя. Об этом
В xistore.by отмечают, что количество акционного товара ограничено, и скидка предоставляется от полной стоимости устройств. Полный список гаджетов, на которые снизили цены, опубликован на сайте магазина.
В категории «смартфоны» самое большое снижение цены у
Фитнес-браслет
Отметим, что многие товары у неофициальных продавцов в интернет-магазинах продаются по более низкой цене, но при покупке у них вы, скорее всего, не получите официальную гарантию. Ниже — цены некоторых из названных выше товаров в Сети:
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Акция проводится с 14 по 16 декабря.
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