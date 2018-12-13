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Официальный магазин Xiaomi сделал скидки до 30%

14.12.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 14 по 16 декабря сделал скидки до 30% на смартфоны и другие «умные» устройства производителя. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Pocophone F1. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В xistore.by отмечают, что количество акционного товара ограничено, и скидка предоставляется от полной стоимости устройств. Полный список гаджетов, на которые снизили цены, опубликован на сайте магазина.

В категории «смартфоны» самое большое снижение цены у Pocophone F1 (минус 20%). Его предлагают за 844 рубля. Огромный Mi Max 3, например, стоит 755,65 рублей вместо 889 рублей (минус 15%), топовый Mi 8 стоит 1 133,05 рублей при оригинальной цене в 1333 рубля (минус 15%).

Фитнес-браслет Mi Band 3 скинул в цене 30% — теперь он оценивается в 76,30 рублей вместо 109 рублей. Ноутбук Mi Book Air на 13,3 дюймов (Intel Core i5 седьмого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD) скинул в цене 13% и отдается за 2322,03 рублей вместо 2669 рублей. Беспроводные наушники Xiaomi Mi Bluetooth Neckband Earphones стоят 135,15 рублей вместо 159 рублей (минус 15%).

Отметим, что многие товары у неофициальных продавцов в интернет-магазинах продаются по более низкой цене, но при покупке у них вы, скорее всего, не получите официальную гарантию. Ниже — цены некоторых из названных выше товаров в Сети:

 
 
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Акция проводится с 14 по 16 декабря.
 
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