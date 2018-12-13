|
Нровоселье кондитерского цеха Городкоского райпо
14.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Кондитерский цех райпо в конце ноября переехал в уютные отремонтированные помещения по ул. Баграмяна, 22 (здание кафе «Горожанка») в г. Городке. Как заметила бригадир цеха Светлана Краснобаева (на снимке), в чистоте и комфорте работать приятнее вдвойне.
Подробнее читайте в №96 от 14.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кондитерский цех райпо в конце ноября переехал в уютные отремонтированные помещения по ул. Баграмяна, 22 (здание кафе «Горожанка») в г. Городке. Как заметила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)