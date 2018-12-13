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Нровоселье кондитерского цеха Городкоского райпо

14.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Кондитерский цех райпо в конце ноября переехал в уютные отремонтированные помещения по ул. Баграмяна, 22 (здание кафе «Горожанка») в г. Городке. Как заметила бригадир цеха Светлана Краснобаева (на снимке), в чистоте и комфорте работать приятнее вдвойне.

Нровоселье кондитерского цеха Городкоского райпо

Подробнее читайте в №96 от 14.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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Кондитерский цех райпо в конце ноября переехал в уютные отремонтированные помещения по ул. Баграмяна, 22 (здание кафе «Горожанка») в г. Городке. Как заметила...
 
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