Нровоселье кондитерского цеха Городкоского райпо

Кондитерский цех райпо в конце ноября переехал в уютные отремонтированные помещения по ул. Баграмяна, 22 (здание кафе «Горожанка») в г. Городке. Как заметила бригадир цеха Светлана Краснобаева (на снимке), в чистоте и комфорте работать приятнее вдвойне.





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