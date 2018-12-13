Ловкач из Прованса. Мишель Нострадамус ничего не предсказал, но ему верят

В начале 1990-х годов в Москве, Ленинграде, да и любом другом крупном городе постсоветского пространства, можно было наблюдать следующую картину.

«Полеты над пропастью»: как мы «заболели» французским пророком

Интеллигентного вида гражданин, беседующий с себе подобным, горячо убеждал: «Поймите, согласно предсказанию Нострадамуса, страна будет лететь над пропастью, а потом начнется «золотой век».

«В этом нет сомнений, — отвечал собеседник, — Нострадамус не ошибается. Весь вопрос в том, как пережить полет над пропастью».

Участники беседы не были пациентами клиники для душевнобольных, сбежавшими из-под надзора. Нострадамусом и его предсказаниями в ту пору размахивали даже политики с высоких трибун, убеждая народ, что средневековый француз точно предсказал падение советской власти. А раз так, значит, надо принять эти процессы как нечто, данное свыше.

По своему авторитету у россиян году этак в 1992-м с Нострадамусом вряд ли кто-то мог потягаться. Разве что болгарская прорицательница Ванга. Но в словах болгарки все-таки сомневались, полагая, что современница может быть мошенницей. Нострадамус — иное дело!

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Студент из семьи беженцев

Справедливости ради нужно сказать, что россияне были не первыми, кто угодил под влияние прорицателя. Во времена Великой Французской революции центурии Нострадамуса также считались доказательство неизбежности падения монархии и казни короля. Потом пророчества еще немало погуляли по Европе, смущая умы добропорядочных граждан, пока добрались до наших краев.

«А там еще немного, и Прованс», — эта фраза была печально-актуальной для евреев-сефардов, изгнанных из Испании, и нашедших убежище в этом регионе Франции.

На новом месте, не желая нарваться на очередные неприятности, беженцы приняли католичество.

Вот в такой вот семье беженцев в городке Сен-Реми 14 декабря 1503 года родился мальчик, которого назвали Мишелем.

Мишель де Нострадам происходил из зажиточной семьи. Его предки, перебравшиеся во Францию, занялись бизнесом и преуспели. Так что для них не было проблемой отправить Мишеля по достижении им 14 лет на учебу в Авиньонский университет. Став к 18 годам магистром искусств, молодой человек отправился путешествовать по миру, чтобы «найти себя».

Кое-что из запрещенного

Путешествие растянулось аж на восемь лет, пока Мишель, наконец, не определился. Из всех возможных профессий он выбрал специальность врача — весьма уважаемую и хорошо оплачиваемую, если поставить дело с умом.

В 1529 году он поступил в университет Монпелье, где показал себя как с хорошей стороны, так и с плохой.

Дело в том, что господин де Нострадам за годы своих путешествий овладел обширными знаниями в области, которую именовали «запрещенной фармацевтикой». Настолько обширными, что позволял себе порой издеваться над преподавателями, которые до его уровня не дотягивали.

У профессуры чесались руки отчислить Мишеля, но в итоге докторскую степень он получил.

Но вот эта «запрещенная фармацевтика» будет преследовать доктора Нострадамуса (на латинский манер его стали именовать после окончания университета) всю жизнь.

Если называть вещи своими именами, Нострадамус был настоящим асом в области психотропных и наркотических веществ. И еще при его жизни многие подозревали, что предсказания своими доктор делает, как говорится, «под кайфом».





Портрет Нострадамуса. Работа неизвестного художника.

Талантливый господин Нострадамус

Но давайте сначала о хорошем. Мишель Нострадамус действительно был очень неплохим врачом. В 1546 году ему удалось победить вспышку чумы в Экс-ан-Провансе, за что восхищенные местные власти назначили доктору пожизненную пенсию.

Нострадамус был известным косметологом своего времени, изготовлял пользовавшиеся популярностью духи. До результатов героя произведения «Парфюмер» доктор не поднялся, хотя ингридиенты его изделий сегодня тоже вызывают оторопь. Как вам, к примеру, понравится парфюм на основе лисьих фекалий?

Помимо всего прочего, доктор Нострадамус увлекался кулинарией и оставил после себя немало рецептов, в первую очередь кондитерских изделий.

Так как же в жизни Мишеля Нострадамуса появились предсказания?

Пророчества «под кайфом»

В 1547 году доктор женился на Анне Понсард Жемелье. Это был его второй брак, первая семья погибла во время чумы, и немолодой уже, по меркам XVI века, человек мечтал о семейном очаге.

Анна не подвела — она исправно рожала мужу детей, каковых всего оказалось шестеро. Соответственно, потребности семьи росли, и нужен был дополнительный заработок.

Иногда с доктором Нострадамусом происходили странные вещи — он будто бы заболевал, у него начинались галлюцинации, но потом все проходило. Дело в том, что привычку употреблять «запрещенную фармацевтику», приобретенную в годы бурной молодости, Мишель так и не оставил.

Однажды видения, накрывшие доктора, оказались связаны с текущими политическими событиями в Европе. Когда Нострадамуса «отпустило», он, размышляя над увиденным, вдруг понял, как можно подзаработать.

«Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет...», — песня из советского кинофильма отражает особенность человеческой психологии, на которой решил сыграть Нострадамус.

В XVI веке услуги астрологов и других предсказателей были в большой цене. И Нострадамус вступил в борьбу за рынок, выпустив в 1555 году в Лионе альманах под названием «Предсказания доктора Мишеля Нострадамуса».

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Бестселлер XVI века

Многие до сих пор думают, что Нострадамус держал свои пророчества под секретом, оставляя их потомкам. На деле же новоявленный пророк работал как автор женских романов, публикуя все новые и новые «Предсказания».

Один экземпляр продавался примерно по цене, равной цене фунта говядины. А если учесть, что тиражи Нострадамуса измерялись десятками тысяч экземпляров, то становится понятно, что ловкий доктор нащупал настоящую «золотую жилу».

Чем же подкупил Нострадамус аудиторию в условиях жесткой конкуренции? Во-первых, он заявил, что видит будущее сразу до конца XXXVIII века. Если у вас рябит в глазах от римских цифр, повторим в арабских — до конца 38-го века. Подобных наглецов в XVI веке просто не было. Во-вторых, доктор издавал свои предсказания в стихах, что добавляло таинственности. В-третьих, его предсказания были максимально туманны и размыты, и трактовать их можно было как угодно.

Это оказалось просто-таки гениальной находкой. К примеру, Нострадамус пишет, что впереди кризисы, катаклизмы, войны, эпидемии. Его почитатели восклицают — смотрите, как точно он предсказал! Начинаем проверять — и выясняется, что существует примерно два-три десятка событий, которые прошлые толкователи уже привязывали к тем же самым строкам.

Писал Нострадамус и о приходе неких сильных людей, которые изменят мир. Доктор был человеком образованным и понимал — такие люди бывают в каждом столетии, в разных странах, поэтому промахнуться невозможно. А уж кого конкретно разглядят потомки в описании — Ленина, Гитлера, Саддама Хусейна или Ольгу Бузову — за то автор ответственности не несет.

Нострадамус и Екатерина Медичи. Фото: Commons.wikimedia.org / Mens-Rea--X

Дотянуться до королевы

Но, помимо широких масс, Нострадамус работал и для индивидуальных клиентов. Доктор Мишель был явно искусным психологом, потому что мог каждому толстосуму, пришедшему к нему за прогнозом будущего, «скормить» туманную и многозначительную информацию, которая вполне устраивала страждущего.

В итоге Нострадамус поднаторел настолько, что втерся в доверие к самой Екатерине Медичи — мастерице дворцовых интриг и вдохновительнице «Варфоломеевской ночи». В 1564 королева сделала его придворным медиком и астрологом.

Французские астрологи того времени считали Нострадамуса аферистом, заявляя, что он ничего не понимает ни в движении небесных тех, ни даже в расположении созвездий.

Но разочаровать королеву доктор не успел — он умер в 1566 году. И этот тот случай, когда смерть рок-звезды... простите, прорицателя, лишь подогрела интерес к его прогнозам. Посмертные издания продавались с бешеным успехом, пополняя бюджет наследников.

Почему Нострадамус ничего не писал о России

Ежегодно в декабре месяце в различных российских изданиях появляются статьи с названием вроде «Пророчества Нострадамуса о России 20.. года»

Но если быть честными, французский доктор ничего не писал о нашей стране. Упоминания некоего славянского народа и «северной земли» ни в одном из его предсказаний не имеют четкой привязки к России. Что объяснимо — Нострадамус, сочиняя будущее, отталкивался от реальных событий прошлого, происходивших, в основном, в Западной Европе. Россия была далеко, о ней было мало что известно, и тиражи «Предсказаний» у нас тогда не продавались.

К тому же, надо иметь в виду, что реальные стихи-пророчества Нострадамуса с трудом переводимы даже на современный французский язык, а уж при переводе на русский от оригинала не остается вообще ничего. А добрая половина «предсказаний Нострадамуса», гуляющих в интернете — это и вовсе фейки, сочиняемые сегодня.

Всю суть расшифровки предсказаний Нострадамуса, по сути, описали Илья Ильф и Евгений Петров в своем бессмертном произведении «Двенадцать стульев»: «Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старогородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казённом доме и в присутствии недоброжелателей — пикового короля.

Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты — пиковые короли — и увели прорицательницу в казённый дом, к прокурору».

Помните об этом, когда вам в очередной раз начнут рассказывать о том, как Мишель Нострадамус «все точно предсказал».