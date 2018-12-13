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В Витебске возле многоэтажного жилого дома обнаружена граната времен войны

14.12.2018 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске возле многоэтажного жилого дома обнаружена граната времен войны
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 13 декабря около 18.40. В Витебске возле жилого дома №140Б по улице Ленинградской была обнаружена граната времен Великой Отечественной войны.

В Витебске возле многоэтажного жилого дома обнаружена граната времен войны Опасная находка. Сколько еще боеприпасов война оставила в земле

На место происшествия прибыли правоохранители и саперы. Из прилегающего подъезда были эвакуированы 17 жильцов, сообщили представители УВД Витебского облисполкома.

Вскоре специалисты определили, что обнаруженная граната принадлежит к типу «Ф-1» (без взрывателя). Боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Около 8 часов вечера оцепление на прилегающей территории было снято, а люди вернулись в свои квартиры.

 
Теги: Витебск
 
 
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