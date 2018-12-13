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В Брестском районе из горящего Дома культуры были эвакуированы 10 человек

14.12.2018 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестском районе из горящего Дома культуры были эвакуированы 10 человек
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, происшествие произошло вечером 13 декабря. Спасателям поступило сообщение о загорании Дома культуры в агрогородке Черни Брестского района.

В Брестском районе из горящего Дома культуры были эвакуированы 10 человек В Калинковичах эвакуировали жильцов пятиэтажки, где горела квартира

Прибывшие на место вызова спасатели увидели, что из подвального помещения здания шел сильный дым. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 10 человек, а затем локализовали и ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем были повреждены декорации и инвентарь на площади 10 м² в подвальном помещении Дома культуры.

В данный момент устанавливается причина возгорания. Специалисты склоняются к тому, что произошло нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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