В Брестском районе из горящего Дома культуры были эвакуированы 10 человек

Как стало известно, происшествие произошло вечером 13 декабря. Спасателям поступило сообщение о загорании Дома культуры в агрогородке Черни Брестского района.

Прибывшие на место вызова спасатели увидели, что из подвального помещения здания шел сильный дым. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 10 человек, а затем локализовали и ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем были повреждены декорации и инвентарь на площади 10 м² в подвальном помещении Дома культуры.

В данный момент устанавливается причина возгорания. Специалисты склоняются к тому, что произошло нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.