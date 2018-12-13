В Сморгонском районе 916 водителей оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности во время движения

В период с 10 по 16 декабря 2018 года на территории Гродненской области Госавтоинспекция проводит комплекс дополнительных профилактических мероприятий «Пристегнись!».



За истекший период 2018 года на территории Сморгонского района к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности привлечено 916 водителей, за перевозку детей без детских удерживающих устройств - 162 водителя.

Ремни безопасности полезны не только в случае автомобильной аварии. Непристегнутый пассажир на скорости 40 км/ч в случае экстренного торможения может получить серьезные травмы, ударившись о ветровое стекло, руль и щиток приборов. Пассажиры на задних сидениях, не пристегнутые ремнями безопасности, рискуют погибнуть или получить травмы в три раза чаще по сравнению с пристегнутыми пассажирами.

К нарушителям сотрудники Госавтоинспекции применяют штрафные санкции согласно ст. 18.12 ч. 4 КоАП Республики Беларусь. Их размер составляет до 1 базовой величины. Данное нарушение, совершенное повторно в течение одного года после наложения взыскания, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин.

Ответственность за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена ст. 18.14 ч. 5 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин. Данное нарушение совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.

Виталий КОНДРАТОВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ Сморгонского РОВД.

Фото из архива.

Также хотелось бы напомнить всем участникам дорожного движения положения Указа №483 Президента Республики Беларусь, подкрепленные конкретной мерой административной ответственности за нарушение установленного порядка. Итак, пункт 178 Правил дорожного движения изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в ч. 1 настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».