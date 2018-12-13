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Хирургическое отделение центральной районной больницы Сморгони открыли после ремонта
14.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Торжественное открытие хирургического отделения центральной районной больницы состоялось 13 декабря. Ремонт длился с марта этого года. Сейчас обновленное отделение готово принимать своих пациентов.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Торжественное открытие хирургического отделения центральной районной больницы состоялось 13 декабря. Ремонт длился с марта этого года. Сейчас обновленное...
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