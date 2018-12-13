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«Я противник того, чтобы закрывать кому-то рот». Лукашенко прокомментировал запреты концертов
Президент Беларуси прокомметировал запрещенный в Минске концерт IC3PEAK. Об этом, как
Цензуры быть ни в коем случае не должно, но должен быть внутренний контроль, убежден белорусский лидер.
«Я категорический противник того, чтобы закрывать кому-то рот. Никому рот закрыть нельзя, как только начинаешь закрывать, сразу это все обрастает как снежный ком», — подчеркнул он.
«Сегодня невозможно никого закрыть, половина населения сидит в интернете, тыкают — начиная с пятиклассников и до пенсионеров.
Президент привел китайскую пословицу: «Смотри на вещи с темной стороны, а если есть, то натирай темную, пока не заблестит».
Напомним, вчера в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления
Последние полтора года отмены властями концертов в Беларуси — не редкость.
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Президент Беларуси прокомметировал запрещенный в Минске концерт IC3PEAK. Об этом, как сообщает sputnik.by, он высказался на встрече с представителями российских СМИ.
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