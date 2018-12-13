«Я противник того, чтобы закрывать кому-то рот». Лукашенко прокомментировал запреты концертов

Президент Беларуси прокомметировал запрещенный в Минске концерт IC3PEAK. Об этом, как сообщает sputnik.by, он высказался на встрече с представителями российских СМИ.



Фото пресс-службы президента

Цензуры быть ни в коем случае не должно, но должен быть внутренний контроль, убежден белорусский лидер.

«Я категорический противник того, чтобы закрывать кому-то рот. Никому рот закрыть нельзя, как только начинаешь закрывать, сразу это все обрастает как снежный ком», — подчеркнул он.

«Сегодня невозможно никого закрыть, половина населения сидит в интернете, тыкают — начиная с пятиклассников и до пенсионеров.

Президент привел китайскую пословицу: «Смотри на вещи с темной стороны, а если есть, то натирай темную, пока не заблестит».

Напомним, вчера в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления организаторы сообщили , что шоу в клубе «Брюгге» отменяется — Управление культуры Мингорисполкома отозвало выданное ранее гастрольное удостоверение. Но группа IC3PEAK устроила подпольный концерт.

Последние полтора года отмены властями концертов в Беларуси — не редкость.