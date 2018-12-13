ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые проверили, как перенос уроков на час позже повлияет на оценки школьников

14.12.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские ученые изучили, как перенос начала уроков повлияет на гигиену сна и успеваемость школьников. Как объясняет N+1, отложенное начало уроков увеличило продолжительность сна школьников на 34 минуты, а также улучшило их посещаемость. Средний балл по школьным предметам вырос на 4,5 процента.


Фото: Unsplash.com

В школу большинству детей нужно вставать рано, так что часто у них не получается спать 8-10 часов, как того требует их организм. Недостаток сна может плохо сказаться на памяти и внимании — а эти когнитивные процессы очень важны для успешной учебы. 

Чтобы проверить, эффективно ли будет начинать уроки позже, ученые из Вашингтонского университета проследили за более чем 80 десятиклассниками двух сиэттлских школ. На 2016-2017 учебный год там перенесли время начала занятий — с 7.50 до 8.45. Во время исследования школьников просили носить трекер активности и вести дневник сна. 

Оказалось, что дети, которые приходили на занятия позже, засыпали в обычное для них время: получилось, что в целом они спали в будни больше на 34 минуты. Они отличились и более высокими оценками: их средний балл (по шкале от 0 до 100 процентов) был выше на 4,5 процента. В одной школе улучшилась посещаемость: дети пропускали на 1,9 дня меньше, а случаев опоздания на одного школьника получилось на 1,9 меньше.

Как заключает N+1, работа показывает, что отложенное время начала уроков может быть полезно для школьников: увеличить время сна, улучшить оценки и повысить посещаемость. Тем не менее, для дополнительной проверки в будущем необходимо будет провести похожий эксперимент на той же выборке студентов с контрольной группой. 

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские ученые изучили, как перенос начала уроков повлияет на гигиену сна и успеваемость школьников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юный костюковчанин Андрей ПОДОЛЯК завоевал бронзу на соревнованиях по дзюдо республиканского уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика