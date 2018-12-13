Ученые проверили, как перенос уроков на час позже повлияет на оценки школьников

Американские ученые изучили, как перенос начала уроков повлияет на гигиену сна и успеваемость школьников. Как объясняет N+1 , отложенное начало уроков увеличило продолжительность сна школьников на 34 минуты, а также улучшило их посещаемость. Средний балл по школьным предметам вырос на 4,5 процента.



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В школу большинству детей нужно вставать рано, так что часто у них не получается спать 8-10 часов, как того требует их организм. Недостаток сна может плохо сказаться на памяти и внимании — а эти когнитивные процессы очень важны для успешной учебы.

Чтобы проверить, эффективно ли будет начинать уроки позже, ученые из Вашингтонского университета проследили за более чем 80 десятиклассниками двух сиэттлских школ. На 2016-2017 учебный год там перенесли время начала занятий — с 7.50 до 8.45. Во время исследования школьников просили носить трекер активности и вести дневник сна.

Оказалось, что дети, которые приходили на занятия позже, засыпали в обычное для них время: получилось, что в целом они спали в будни больше на 34 минуты. Они отличились и более высокими оценками: их средний балл (по шкале от 0 до 100 процентов) был выше на 4,5 процента. В одной школе улучшилась посещаемость: дети пропускали на 1,9 дня меньше, а случаев опоздания на одного школьника получилось на 1,9 меньше.

Как заключает N+1 , работа показывает, что отложенное время начала уроков может быть полезно для школьников: увеличить время сна, улучшить оценки и повысить посещаемость. Тем не менее, для дополнительной проверки в будущем необходимо будет провести похожий эксперимент на той же выборке студентов с контрольной группой.