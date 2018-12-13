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Хозяйка мечтала о «кухонном острове», а потом его возненавидела. Вот какие причины она назвала

14.12.2018 11:25 — Разное | Tut.by  
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Многие мечтают о том, как в центре их кухни воцарится "кухонный остров" — большой стол с мойкой, вытяжкой и прочими атрибутами счастливой и успешной кухонной жизни. И как по вечерам вокруг будет собираться семья или друзья. Все будут весело готовить ужин, болтать и смеяться, словно в романтическом фильме. А потом приходит владелица кухни с таким столом — и выдает пять причин, почему она ненавидит свой "кухонный остров", хотя тоже когда-то о нем мечтала.


Фото:delfi.lv

1. Это место, которое ваш кот будет звать своим домом

Проблема с открытой планировкой и кухонным островом, как венцом такой планировки в том, что она открыта для всех членов семьи и домашних животных, в том числе и котика. Если хвостатый мурлыка решит, что кухонный остров по каким-то причинам ему очень нравится и он хочет на нем жить — никто и ничто его не остановит. Конечно, кто-то может сказать, что кот может оккупировать и обычный стол, но это менее вероятно. Ведь кухонный остров находится в самой середине, в самом центре внимания!

2. Это место, на котором вечный бардак даже если там чисто

То кухонный остров чист, а через секунду на нем уже накидано всякого. Причем это происходит помимо вашей воли и вашего желания — просто потому, что это удобно, складывать на кухонный остров все подряд. Ну и общеизвестно, что никакой стол не терпит пустоты, а уж такой большой…


Фото:delfi.lv

Но фокус в том, что кухонный остров не бывает девственно чистым. Он слишком большой для этого, вызывающе большой. Даже если там ничего нет, там все равно что-то есть — может быть ножи, или доски, или тостер… кстати, о тостере — см. пункт три.

3. Это место, в котором бытовая техника выглядит очень странно

Странные производители бытовой техники проектируют ее так, чтобы потребитель видел лишь переднюю или переднюю и одну из боковых частей. Все полагают, что техника стоит где-то у стены, в уголке… вот только на кухонном острове нет никаких стен и уголков. Да, есть вещи, которые со всех сторон выглядят очень стильно и хорошо. Но они стоят как самолет и производят их не обязательно любимые вами бренды.

4. Это место, в котором затухают любые беседы

Если вы готовите что-то в кругу друзей, сидящих вокруг кухонного острова, будьте готовы к тому, что все будут замолкать и пялиться на то, как вы, собственно, готовите. Ненавидите "неудобные паузы"? С кухонным островом вы начнете кричать от злости на них, потому что все беседы будут неизбежно затухать и превращаться в эти самые паузы, ведь вы сидите или стоите лицом к ним и что-то делаете… люди любят смотреть на то, как работают другие люди. Почувствуйте себя ведущей кулинарного шоу!


Фото:delfi.lv

5. Это место, у которого никто не сидит

Впрочем, пункт номер пять может и не быть справедливым — все зависит от конструкции кухонного острова. На самом деле их делают функциональными, а не удобными — за ними удобно готовить, но не особо удобно тусоваться, если только вы и ваши гости уже не приняли на грудь и вам не все равно. Поэтому гости скорее всего будут жаться по углам, а у кухонного острова останетесь только вы, с ножом наперевес. Сегодня — вы героиня кухонного шоу и сейчас всем покажете, как готовить утку по-пекински! Сначала возьмите…

А что бы вы изменили в своей квартире и почему? Напишите нам об этом: elena.zueva@tutby.com

 
 
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