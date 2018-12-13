Беларуский «Оскар»? Журналистка Ефременко раскритиковала Национальную кинопремию Беларуси

17 декабря в минском Доме кино впервые пройдёт церемония награждения республиканского конкурса «Национальная кинопремия Беларуси». Наверное, вы и не слышали об этом мероприятии, которое называют чуть ли не беларуским «Оскаром». Но журналистка TUT.by Анна Ефременко разобралась , что не так с этой премией (спойлер: всё). KYKY выбрал лучшие цитаты из её текста.

О ней почти никто не знает

«Первое официальное сообщение прессе оргкомитет премии отправил 5 декабря. Из него мы узнали, что премию вручат уже 17 декабря, а с октября по ноябрь Министерство культуры принимало заявки на участие от кинематографистов», − пишет Анна. В итоге из 150 заявок жюри подготовило шорт-листы в 20-и номинациях.

Организаторы − Минкульт и «Беларусьфильм»

«Организаторы премии − в числе прочих Минкульт и «Беларусьфильм». И лидером по количеству номинаций − 13 штук − в этом году стала картина «Следы на воде» производства «Беларусьфильма». <...> В трёх номинациях («Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «За выдающийся вклад в белорусский кинематограф») значится имя Виктора Васильева, председателя Белорусского союза кинематографистов, который входит в состав организаторов Национальной премии», − пишет Анна Ефременко.

Жюри конкурса

В составе жюри присутствуют пять представителей «Беларусьфильма», чьи фильмы присутствуют в каждой из номинаций: Александр Анисимов («Следы на воде»), Виктор Васильев (его сын Игорь с фильмами «Фото на память» и «Последний шанс» есть в больше чем десяти номинациях), Артур Ильиных (фильм его сына Арсения есть в двух номинациях).

В других странах такого нет

«Можно было бы для сравнения взять Россию. Впрочем, напомним, что в 2017 году лучшим признали фильм «Рай» Андрея Кончаловского, а он был на тот момент президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника» (учредителя премии). <...> Можно посмотреть на премию «Золотой орел», которую вручает Национальная академия кинематографических искусств и наук. В составе академии − более 400 членов, среди которых есть как Михалков и Бондарчук, так и независимые авторы и деятели кино вроде Бакурадзе, Звягинцева и других».

В номинантах нет ни «Хрусталя», ни «Завтра»

«Из пяти претендентов на награду за «Лучший фильм» три − результат работы студии «Беларусьфильм». Аналогичная ситуация в номинации с телесериалами. Притом что хорошего кино в последние два года (а регламент конкурса допускает к участию фильмы, снятые за два последних года) достаточно. Например, «Хрусталь» Дарьи Жук. Или лучший фильм прошлого года по версии кинофестиваля «Лiстапад» − картина «Завтра» Юлии Шатун».

А почему их нет? «Продюсер фильма «Хрусталь» Валерий Дмитроченко рассказал TUT.BY, что они не подали заявку, потому что поздно узнали о конкурсе. Кинематографистов можно понять, допустив, что режиссеры не каждый день заходят на сайт Минкульта или БЕЛТА, где размещалась информация», − отвечает Ефременко. Для сравнения она приводит Россию (в тексте она сравнивает с восточной соседкой потому, что до Европы и США нам совсем далеко, а понять происходящее в России беларусам проще), где для Национальной академии кинематографических искусств и наук жюри отбирает рекомендательный список, и всем попавшим в него режиссёрам присылают сообщение об этом. Кстати, в этом списке сейчас значится «Хрусталь» − и команда фильм об этом знает. То есть да, «беларуский «Хрусталь» может номинироваться на «Лучший фильм» в России, но его нет в списках номинантов на премию в Беларуси».

Полный список участников можете посмотреть тут .

Читайте по теме: