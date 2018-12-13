Uber решил вопрос о нарушении закона, в котором его обвинил Нацбанк

12 декабря мы писали о том, что Нацбанк обвинил Uber в нарушении закона при расчётах с транспортными компаниями-партнёрами − ИП и юрлицами. В ответ Uber заявил, что на днях уже провёл консультационные встречи с Нацбанком и предоставил всю нужную информацию, а вопрос будет улажен, пишет TUT.by.

По словам компании, её представители консультировались с Нацбанком несколько лет назад, когда Uber только пришёл в Минск, и тогда проблем с законом не было. В этот раз на встрече регулятору предоставили все документы и пояснения, которых у него не было на момент заявления. Проблема в том, что законодательство не позволяет Uber и другим подобным сервисам работать в стране, открыв своё юрлицо (а это, конечно, всё бы упростило).

В сообщении от компании указано: «Бизнес-модель платных посреднических информационных услуг расценивается как банковская деятельность и требует наличия банковской лицензии». Там отмечают, что Нацбанк уже решает эту проблему − сейчас проходит согласование проект закона «О платежных услугах в Республике Беларусь», который уберёт это ограничение, и тогда любой международный сервис сможет открыть в нашей стране операционный центр. «Для нас важно, чтобы партнеры могли и дальше работать в обычном режиме. <...> Выплаты через банки будут осуществляться в рабочем режиме», − заверяет Uber.

Что Нацбанку не понравилось в работе Uber

После прихода Uber в Беларусь у многих возникал вопрос о законности его бизнес-модели. Но до этого заявления Нацбанка всё было в порядке. Как объяснили KYKY юристы, если всё действительно так, как сказал регулятор, то партнёров Uber могут привлечь к ответственности за два нарушения:

1. Расчеты между компаниями-резидентами и физлицами в иностранной валюте

Uber − это посредник, который даёт платформу для работы партнёров (транспортных компаний) и пользователей (нас). Непосредственно перевозкой занимается партнёр. Мы же за поездку платим Uber, хотя эти деньги причитаются партнёру. «Такие расчёты в иностранной валюте между резидентами не допускаются, так как не предусмотрены пунктом 31 Правил осуществления валютных операций». За использование иностранной валюты для оплаты ИП или компанию могут оштрафовать в размере от 100 до 200 базовых величин с конфискацией или без конфискации этой валюты. Проблему решает расчёт с партнёрами в беларуских рублях − судя по заявлению Нацбанка, Uber так и делал до августа 2018 года.

2. Удержание Uber своей комиссии из денег, полученных за поездку

За услуги посредника партнёр должен заплатить Uber. Но компания первая получает деньги за поездку, и тогда она сама удерживает свою долю, а остальное перечисляет партнёру. Для транспортной компании эти посреднические услуги Uber считаются импортом, а договор с американской компанией − внешнеторговым. В таком случае нерезидент-исполнитель (Uber) не имеет права забирать вознаграждение из поступивших ему денег, которые причитаются резиденту-заказчику (партнёр). Но в законе не указано наказание за такое нарушение.

Судя по заявлению Uber, вопрос будет решён и волноваться причин нет.