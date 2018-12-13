﻿ Uber решил вопрос о нарушении закона, в котором его обвинил Нацбанк. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Uber решил вопрос о нарушении закона, в котором его обвинил Нацбанк

14.12.2018 10:20 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

12 декабря мы писали о том, что Нацбанк обвинил Uber в нарушении закона при расчётах с транспортными компаниями-партнёрами − ИП и юрлицами. В ответ Uber заявил, что на днях уже провёл консультационные встречи с Нацбанком и предоставил всю нужную информацию, а вопрос будет улажен, пишет TUT.by.

По словам компании, её представители консультировались с Нацбанком несколько лет назад, когда Uber только пришёл в Минск, и тогда проблем с законом не было. В этот раз на встрече регулятору предоставили все документы и пояснения, которых у него не было на момент заявления. Проблема в том, что законодательство не позволяет Uber и другим подобным сервисам работать в стране, открыв своё юрлицо (а это, конечно, всё бы упростило).

В сообщении от компании указано: «Бизнес-модель платных посреднических информационных услуг расценивается как банковская деятельность и требует наличия банковской лицензии». Там отмечают, что Нацбанк уже решает эту проблему − сейчас проходит согласование проект закона «О платежных услугах в Республике Беларусь», который уберёт это ограничение, и тогда любой международный сервис сможет открыть в нашей стране операционный центр. «Для нас важно, чтобы партнеры могли и дальше работать в обычном режиме. <...> Выплаты через банки будут осуществляться в рабочем режиме», − заверяет Uber.

Что Нацбанку не понравилось в работе Uber

После прихода Uber в Беларусь у многих возникал вопрос о законности его бизнес-модели. Но до этого заявления Нацбанка всё было в порядке. Как объяснили KYKY юристы, если всё действительно так, как сказал регулятор, то партнёров Uber могут привлечь к ответственности за два нарушения:

1. Расчеты между компаниями-резидентами и физлицами в иностранной валюте

Uber − это посредник, который даёт платформу для работы партнёров (транспортных компаний) и пользователей (нас). Непосредственно перевозкой занимается партнёр. Мы же за поездку платим Uber, хотя эти деньги причитаются партнёру. «Такие расчёты в иностранной валюте между резидентами не допускаются, так как не предусмотрены пунктом 31 Правил осуществления валютных операций». За использование иностранной валюты для оплаты ИП или компанию могут оштрафовать в размере от 100 до 200 базовых величин с конфискацией или без конфискации этой валюты. Проблему решает расчёт с партнёрами в беларуских рублях − судя по заявлению Нацбанка, Uber так и делал до августа 2018 года. 

2. Удержание Uber своей комиссии из денег, полученных за поездку

За услуги посредника партнёр должен заплатить Uber. Но компания первая получает деньги за поездку, и тогда она сама удерживает свою долю, а остальное перечисляет партнёру. Для транспортной компании эти посреднические услуги Uber считаются импортом, а договор с американской компанией − внешнеторговым. В таком случае нерезидент-исполнитель (Uber) не имеет права забирать вознаграждение из поступивших ему денег, которые причитаются резиденту-заказчику (партнёр). Но в законе не указано наказание за такое нарушение.

Судя по заявлению Uber, вопрос будет решён и волноваться причин нет. 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря мы писали о том, что Нацбанк обвинил Uber в нарушении закона при расчётах с транспортными компаниями-партнёрами − ИП и юрлицами. В ответ Uber заявил, что на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика