Лукашенко проведет встречу с российскими журналистами

В пятницу 14 декабря Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами, которые находятся в Беларуси в очередном пресс-туре.

Встречу будут освещать белорусские СМИ, хотя прямая теле- и радиотрансляция встречи не предусмотрена. При этом крупнейшему интернет- порталу tut.by, а также компании БелаПАН в аккредитации на мероприятие отказали без объяснения причин.