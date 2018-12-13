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Лукашенко проведет встречу с российскими журналистами

14.12.2018 11:36 — Разное | БДГ  
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В пятницу 14 декабря Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами, которые находятся в Беларуси в очередном пресс-туре.

Встречу будут освещать белорусские СМИ, хотя прямая теле- и радиотрансляция встречи не предусмотрена. При этом крупнейшему интернет- порталу tut.by, а также компании БелаПАН в аккредитации на мероприятие отказали без объяснения причин.

Как пишет БелаПАН, четырнадцатый по счету пресс-тур для российских журналистов и блоггеров начался 11 декабря. Российские журналисты посетили Минск, а также Витебскую и Минскую области. Встреча с Лукашенко завершит пресс-тур.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу 14 декабря Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами, которые находятся в Беларуси в очередном пресс-туре.
 
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