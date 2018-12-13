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Лукашенко проведет встречу с российскими журналистами
В пятницу 14 декабря Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами, которые находятся в Беларуси в очередном пресс-туре.
Встречу будут освещать белорусские СМИ, хотя прямая теле- и радиотрансляция встречи не предусмотрена. При этом крупнейшему интернет- порталу tut.by, а также компании БелаПАН в аккредитации на мероприятие отказали без объяснения причин.
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В пятницу 14 декабря Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами, которые находятся в Беларуси в очередном пресс-туре.
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