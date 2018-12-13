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Как выглядит в прицеле российский истребитель поколения 4++

14.12.2018 11:42 — Разное | Tut.by  
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Работу лазерно-телевизионной системы наведения фронтового бомбардировщика Су-34 в режиме автоматического сопровождения воздушной цели показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал fighter_bomber.


Открыть/скачать видео (5.61 МБ)

В качестве воздушной цели выступал многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Cу-35. Прибор, работа которого показана на видео, предназначен только для работы по наземным и надводным целям, но он получился настолько удачным, что его авиаторы часто используют для поиска и сопровождения воздушной цели, ведения воздушной разведки, выдерживания боевого порядка и других.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 эксплуатируется в войсках с 2014 года. Он способен эффективно работать по наземным, морским и воздушным целям. Для этого на его борту установлена многорежимная бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с фазированной антенной решеткой.

 
 
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Прибор, работа которого показана на видео, предназначен только для работы по наземным и надводным целям.
 
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