Как выглядит в прицеле российский истребитель поколения 4++

Работу лазерно-телевизионной системы наведения фронтового бомбардировщика Су-34 в режиме автоматического сопровождения воздушной цели показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал fighter_bomber .



Открыть/скачать видео (5.61 МБ)

В качестве воздушной цели выступал многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Cу-35. Прибор, работа которого показана на видео, предназначен только для работы по наземным и надводным целям, но он получился настолько удачным, что его авиаторы часто используют для поиска и сопровождения воздушной цели, ведения воздушной разведки, выдерживания боевого порядка и других.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 эксплуатируется в войсках с 2014 года. Он способен эффективно работать по наземным, морским и воздушным целям. Для этого на его борту установлена многорежимная бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с фазированной антенной решеткой.