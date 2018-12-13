



Александр Лукашенко заявляет о сохранении вопросов в отношениях с Россией и рассчитает на встречу с президентом России Владимиром Путиным для разрешения проблем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о сохранении вопросов в отношениях с Россией и рассчитает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения проблем, пишет Интерфакс .

«Откровенно говоря, мы готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия, но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются, и в ближайшее время мы вместе с российским коллегой постараемся эти вопросы разрешить», - сказал белорусский президент, открывая в пресс-конференцию для российских СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко рассчитывает на встречу с Путиным, чтобы обсудить «нерешенные вопросы» Александр Лукашенко заявляет о сохранении вопросов в отношениях с Россией и рассчитает на встречу с президентом России Владимиром Путиным для разрешения проблем.

При этом он отметил, что Беларусь и Россия всегда находили компромиссы даже в сложных вопросах и назвал это рабочими моментами.