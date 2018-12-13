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Лукашенко: Даже крупная держава в одиночку не справится с глобальными вызовами
14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с представителями российского медийного сообщества. Глава государства обсудил с работниками информационной сферы вопросы глобальных вызовов и интеграционных процессов, сообщает
Лукашенко заявил, что в настоящее время ни одно государство не способно в одиночку противостоять глобальным вызовам. По мнению белорусского лидера, это могут сделать лишь интеграционные объединения.
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