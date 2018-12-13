Лукашенко: Даже крупная держава в одиночку не справится с глобальными вызовами

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с представителями российского медийного сообщества. Глава государства обсудил с работниками информационной сферы вопросы глобальных вызовов и интеграционных процессов, сообщает БЕЛТА .

Лукашенко заявил, что в настоящее время ни одно государство не способно в одиночку противостоять глобальным вызовам. По мнению белорусского лидера, это могут сделать лишь интеграционные объединения.