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Откровенный разговор с президентом: Лукашенко встретится с российскими журналистами

14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретится с российскими журналистами - это стало доброй традицией. В стране завершается трехдневный тур представителей СМИ из 44 регионов России. Корреспонденты и блогеры поделятся впечатлениями с главой Беларуси и пообщаются с ним на актуальные темы российско-белорусских отношений, сообщает «МИР 24».

Производство военных машин, переработка нефти и даже танцы тракторов. Не удивить, а показать, как есть – вот главная задача пресс-тура, четырнадцатого по счету. В Беларусь из России в этот раз приехали больше сотни журналистов. На знакомство со страной у них было три дня, у каждого уже готов список вопросов: от экономики до молодежной политики. Они надеются, что смогут задать их президенту Александру Лукашенко.

«В Астрахани у нас нет троллейбусов, нет трамваев. И хотелось бы узнать, чтобы с Беларусью была договоренность о поставке электротранспорта», – сказала корреспондент общественно-политического издания в Астраханской области Алла Петрова.

«Сюда привлекаются инвестиции – вот это перенятие опыта. Мало того, что нам показали, как это делается, может быть, есть у Александра Григорьевича какие-то особые направления? Хотелось бы знать, есть ли интерес в наших регионах?», – отметил главный редактор журнала в Новосибирске Александр Горбаченко.

«Я смотрю, что на предприятиях ваших работает очень много молодых людей. Каким образом их задерживают здесь – это любовь к родному краю? Поэтому остаются? Или есть какие-то меры поддержки?», – сказала редактор филиала издательского дома в Тамбовской области Инна Гущина.

В прошлый раз российские журналисты Беларусь посещали в 2016 году. Тогда Александр Лукашенко предупредил, что это не традиционное мероприятие для прессы, а честный и открытый диалог.

«Для меня, как и для любого белоруса, Москва чужой никогда не была и не будет, как бы странно это для кого-то не звучало. Это дорогого стоит, что в ходе строительства Союзного государства у нас уже в сознании каждого человека укоренилось то, что мы живем на одной земле», – говорил Александр Лукашенко.

Обещание отвечать открыто он сдержал. За время встречи главе государства задали больше тридцати вопросов. Президент говорил о неравных условиях и взаимных экономических претензиях Беларуси и России, о тарифах на услуги ЖКХ и о коррупции.

«Вы говорите – коррупция. Все начинается с головы. Если власть начала подгнивать и там пошли нехорошие процессы, ты ничего не сделаешь, чтобы не было коррупции. Изжить коррупцию нельзя вообще, но держать ее на контроле, чтобы население на дыбы не вставало, нужно. Сегодня в СМИ нашел информацию о коррумпированности в государствах. И мы там снизу на третьем или пятом месте. Выше нас там целый список по коррупции», – подчеркивал он.

Александра Лукашенко не смущали вопросы личного характера. Он признался, что одежду и продукты предпочитает свои, белорусские – на встрече президент был в костюме отечественного производства. Важно, отметил он, чтобы за непринужденной беседой российские журналисты увидели главное и правдиво рассказали о Беларуси.

Телеверсию встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с российскими журналистами смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «МИР».



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Корреспонденты и блогеры поделятся впечатлениями с главой Беларуси и пообщаются с ним на актуальные темы российско-белорусских отношений.
 
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