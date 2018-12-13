В Минске во время ремонта Kia Sportage в системе отопления обнаружили 50 граммов ртути

В столице при проведении ремонта автомобиля в системе отопления была обнаружена ртуть. Об этом сообщили в МЧС.





Сообщение о том, что при проведении ремонта системы отопления Kia Sportage было обнаружено вещество, похожее на ртуть, поступило спасателям 13 декабря в 18.50. К месту происшествия направили службу химической и радиационной защиты.

Работники МЧС из системы отопления автомобиля, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, изъяли 50 граммов ртути. Опасное вещество поместили на склад до утилизации.





Загрязнения окружающей среды не произошло, пострадавших нет. По факту обнаружения ртути проводится проверка.