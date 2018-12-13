Тренер ПАОКа после вылета из Лиги Европы: Это трудно объяснить, но мы намного сильнее БАТЭ и «Види»

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал результат матча против БАТЭ в заключительном туре группового раунда Лиги Европы, после которого греческий клуб завершил международный сезон, сообщает Tribuna.com со ссылкой на sport24.gr .



Рэзван Луческу. Фото: Reuters

— Мы хотели выиграть матч и выйти из группы, но когда пропустили первый мяч, просто сошли с ума. До конца первого тайма в нашей игре царила какая-то неразбериха. Этот тайм отражает весь наш путь в этой Лиге Европы. Мы были неспособны адекватно реагировать на малейшие неудачи.

Конечно, играя каждые три дня, мы испытывали громадное давление. Мы на 101 процент сосредоточены на внутреннем чемпионате. Первую тренировку перед игрой с БАТЭ мы провели накануне матча.

Мы могли недооценить соперника после первого матча в Борисове. В то же время у нас получилась серия сложных матчей на внутренней арене.

Возможно, чемпионат является для нас приоритетным, но мы хотим выигрывать в каждом матче. Игроки выкладывались на полную. Единственный виновник поражения — это я.

Поверьте, мы хотим выигрывать чемпионат и Кубок. Все мы люди — где-то выигрываем, где-то проигрываем. Это трудно объяснить, но мы намного сильнее БАТЭ и «Види», нам сложнее в чемпионате. Нам не хватило опыта, мы могли выступить по-другому, — сказал Луческу.

Отметим, что в групповой стадии Лиги Европы ПАОК дважды проиграл венгерскому «Види» и обменялся победами с БАТЭ. В чемпионате Греции ПАОК уверенно возглавляет турнирную таблицу, в 13 матчах одержав 12 побед и 1 раз сыграв вничью.