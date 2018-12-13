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Пропавший в Барановичах подросток найден

14.12.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение пропавшего в Барановичах 17-летнего лицеиста, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61559.php

Пропавший в Барановичах подросток найден

Юноша является социальным сиротой, учится в одном из лицеев города. Во второй половине дня 7 декабря он ушел из общежития, собирался поехать к сестре, но у нее не появился. Когда после выходных учащийся не пришел на занятия, мастер учреждения образования обратился в милицию.

"В ходе поисковых мероприятий правоохранители установили местонахождение парня. Его нашли 13 декабря в одной из деревень Барановичского района. По словам подростка, все это время он был у друзей и знакомых. Знал, что его разыскивает милиция, но не придал этому значения. Он вернулся в лицей", - отметил Сергей Дученко. Правоохранители и педагоги проведут с подростком профилактическую беседу.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел продолжают поиски 16-летней учащейся Ляховичского аграрного колледжа. Из общежития первокурсница ушла 9 декабря. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Розыском обоих подростков милиция занимается не впервые.

 
 
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Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение пропавшего в Барановичах 17-летнего лицеиста, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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